Mankind Pharma के IPO को अच्छा रेस्पांस मिलने की उम्मीद है। ग्रे मार्केट में मैनकाइंड फार्मा के शेयर 100-110 रुपये के प्रीमियम पर चल रहे थे, हालांकि प्रीमियम अभी भी है लेकिन थोड़ा कम हुआ है।

ग्रे मार्केट पर नज़र रखने वाले डीलरों ने कहा कि निवेशक 10-15 प्रतिशत की हल्की लिस्टिंग की उम्मीद कर सकते हैं लेकिन कोई चमत्कार होने की संभावना नहीं है।

Company के पास 36 से अधिक ब्रांड

हालांकि फंडामेंटल विश्लेषक इस स्टॉक में लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। कंपनी के पास 36 से अधिक ब्रांड हैं जिनमें एंटी-इंफेक्टिव, कार्डियोवस्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एंटी-डायबिटिक, वेलबीइंग और रेस्पिरेटरी शामिल हैं।

हालांकि आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और इसे कुल मिलाकर 15.32 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। यह इश्यू 25-27 अप्रैल के बीच 1,026-1,080 रुपये प्रति शेयर के प्राइस रेंज में सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। ज्यादातर एनालिस्ट कह रहे हैं कि मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ की सफलता फॉर्मा सेक्टर के लिए बूस्टर की तरह काम कर सकता है।