Mankind Pharma IPO: मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ 25 अप्रैल को खुलेगा, क्या कहते हैं एमडी राजीव जुनेजा और ब्रोकरेज

मैनकाइंड फार्मा (MPL), घरेलू बिक्री के हिसाब से भारत की चौथी सबसे बड़ी दवा कंपनी और बिक्री की मात्रा के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी कंपनी, 25 अप्रैल को पूंजी बाजार में 4,300 करोड़ रुपये से अधिक का IPO ला रही है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 24, 2023 22:19 IST
Mankind Pharma, 25 अप्रैल को पूंजी बाजार में 4,300 करोड़ रुपये से अधिक का आईपीओ ला रही है।-16:9

मैनकाइंड फार्मा (MPL), घरेलू बिक्री के हिसाब से भारत की चौथी सबसे बड़ी दवा कंपनी और बिक्री की मात्रा के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी कंपनी, 25 अप्रैल को पूंजी बाजार में 4,300 करोड़ रुपये से अधिक का आईपीओ ला रही है। कंपनी ने 1,026 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड 1,080 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया है।

निवेशक न्यूनतम 13 इक्विटी शेयरों में बोली लगा सकते हैं। आईपीओ 27 अप्रैल, 2023 को बंद होगा। आईपीओ में 40,058,844 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव है, जिसकी कीमत 4,326.36 करोड़ रुपये है। कंपनी के आईपीओ से पहले, मैनकाइंड फार्मा के वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, राजीव जुनेजा ने एक प्रेस वार्ता में कहा, "चल रही अनिश्चितता के बीच, यह बाजार हमारे जैसे रक्षात्मक खिलाड़ियों के लिए अच्छा है।हम मूलभूत रूप से एक मजबूत ऋण-मुक्त कंपनी हैं। हम बिक्री की पेशकश लेकर आ रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि वे हर साल पर्याप्त नकदी पैदा कर रहे हैं और पैनासिया बायोटेक का अधिग्रहण स्व-वित्तपोषित था। कंपनी के कई उत्पाद अच्छा कर रहे हैं। कंज्यूमर हेल्थकेयर श्रेणी में, मैनफोर्स पुरुष कंडोम श्रेणी (30 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी) में प्रथम स्थान पर, प्रेगा न्यूज गर्भावस्था परीक्षण किट श्रेणी (80 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी) में प्रथम स्थान पर और अनवांटेड-72, सूची में प्रथम स्थान पर है।

आपातकालीन गर्भनिरोधक श्रेणी (62 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी)। वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 22 के बीच परिचालन से कंपनी का राजस्व 5,865 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,782 करोड़ रुपये हो गया। ICICIdirect ने मैनकाइंड के बारे में कहा कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की कम पैठ और स्वास्थ्य सेवा में कम उपभोक्ता व्यय को ध्यान में रखते हुए, हम मैनकाइंड पर लंबी अवधि के आधार पर निवेश की रेटिंग देते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Apr 24, 2023