Best Post Office Scheme for Adults: अगर आप नौकरी करते हैं या फिर अपना कोई छोटा-मोटा बिजनेस करते हैं और आप किसी ऐसे सरकारी स्कीम की तलाश में हैं जहां पर कोई खास पात्रता भी ना हो तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण हो सकती है।

जी हां, केंद्र सरकार की जिस पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस स्कीम में सामान्य नागरिकों को सालाना सबसे अधिक ब्याज मिलता है। इस स्कीम का नाम है National Savings Certificates (VIIIth Issue). वर्तमान में इस सर्टिफिकेट का आठवां इश्यू जारी किया जा रहा है। फिलहाल सरकार इस पर 7.7% का सालाना ब्याज दे रही है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम है उन स्कीम्स में से यही एक ऐसी स्कीम है जहां सामान्य नागरिक निवेश कर सालाना 7.7% का ब्याज कमा सकता है।

इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और सुकन्या समृद्धि योजना है जहां आपको सालाना 8.2% का ब्याज दिया जा रहा है लेकिन इन दोनों स्कीम में निवेश करने के लिए आपके पास कुछ खास पात्रता होनी चाहिए। जैसे की SCSS के लिए आपकी उम्र 60 साल से ऊपर होनी चाहिए और सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आपकी एक बेटी होनी चाहिए जिसकी उम्र 10 साल से कम हो।

ऐसे में National Savings Certificates (NSC) एकमात्र ऐसी योजना है जो बिना किसी खास पात्रता के सबसे अधिक 7.7% का सालाना ब्याज देती है।

क्या है National Savings Certificates?

भारत सरकार द्वारा समर्थित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) एक निश्चित आय वाली निवेश योजना है जिसे आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर खोल सकते हैं।

NSC एक बचत बांड स्कीम है जो ग्राहकों, मुख्य रूप से छोटे से मध्यम आय वाले निवेशकों को धारा 80C के तहत आयकर पर बचत करते हुए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

National Savings Certificates की पात्रता

इसमें स्कीम में कोई भी वयस्क निवेश कर सकता है। यहां तक की 10 साल से कम उम्र का बच्चा भी अपने नाम से इस स्कीम में निवेश कर सकता है लेकिन इस स्थिति में अभिभावक का होना जरूरी है।

इस स्कीम में 3 वयस्क तक एक साथ ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं।

National Savings Certificates: न्यूनतम निवेश

NSC में निवेशकों को प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश करना जरूरी है। इसमें अधिकतम निवेश की लिमिट नहीं है।

National Savings Certificates: मैच्योरिटी

इस स्कीम 5 साल में मैच्योर होती है। 5 साल से पहले आप इस स्कीम को बंद नहीं कर सकते। हालांकि निवेशक के मृत्यु की स्थिति, या कोर्ड के ऑर्डर पर बंद किया जा सकता है।

National Savings Certificates: ब्याज और देय

ध्यान दें कि ब्याज हर साल 7.7% का जुड़ेगा लेकिन ब्याज की रकम के साथ-साथ आप अपना निवेश मैच्योरिटी के बाद ही निकाल सकते हैं।