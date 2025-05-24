डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के शेयर लगातार निवेशकों और ब्रोकरेज की रडार पर हैं। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है।

ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल के सटीक वार से आतंकियों के ठिकाने नेस्तानाबूद हो गए थे। इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े इस डिफेंस स्टॉक में ताबड़तोड़ तेजी दर्ज की गई है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Data Patterns (India) Ltd.

Data Patterns Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक डिफेंस कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत गिरा है। हालांकि पिछेल 1 महीने में स्टॉक 24 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 74% से ज्यादा चढ़ा है।

अगर सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 12 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। वहीं पिछले 2 साल के दौरान स्टॉक 70 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 259 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

ब्रह्मोस मिसाइल के साथ कैसे कनेक्शन?

डेटा पैटर्न्स तेजस जैसे लड़ाकू विमानों और ब्रह्मोस मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम बनाती है।

Data Patterns Share Price

शुक्रवार को कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.79% या 21.70 रुपये टूटकर 2718.25 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.05% या 28.80 रुपये गिरकर 2,712 रुपये पर बंद हुआ।

Data Patterns Share Price Target

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने अपने 20 मई के रिपोर्ट में BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 4,715 रुपये का दिया है जो इसके मौजूदा प्राइस से 60% से अधिक का अपसाइड है।

Data Patterns Q4 FY25 Results

31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही (Q4FY25) में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार (YoY) पर 60.5 प्रतिशत बढ़कर ₹114 करोड़ रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में ₹71 करोड़ था।

रेवेन्यू दोगुना से अधिक बढ़कर 396 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में यह 182 करोड़ रुपये था।