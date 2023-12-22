सरकार के एक फैसले से LIC का Stock बना रॉकेट

LIC के शेयरहोल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का शेयर आज 52 हफ्ते के टॉप पर पहुंच गया। मतलब स्थिति ये हो गई कि शुरुआती कारोबार में ये करीब 7% तेजी के साथ 820 रुपये पर पहुंच गया जो इसका एक साल का उच्चतम स्तर है। लेकिन अब ये सवाल उठता है स्टॉक में ये तेजी क्यों आई। LIC की ओर से जानकारी दी गई है। कंपनी ने बाजार को भेजी जानकारी में बताया कि सरकार ने उसे पब्लिक शेयरहोल्डिंग की न्यूनतम सीमा में छूट देने का फैसला किया है। अब पब्लिक शेयर होल्डिंग 25 फीसदी तक लाने के लिए LIC को 10 साल का समय मिल गया है। एलआईसी अब 2032 तक पब्लिक शेयर होल्डिंग को घटाकर 75 फीसदी तक ला सकती है। फिलहाल LIC में पब्लिक शेयर होल्डिंग सिर्फ 2.55% है। यानि बाकी बची पूरी हिस्सेदारी सरकार के पास है। दरअसल नियम के मुताबकि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी कंपनियों को पब्लिक शेयरहोल्डिंग को कम से कम 25% रखना होता है। नियमों के तहत बड़ी कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक शेयरहोल्डिंग को 25% तक लाने के लिए 5 साल तक का समय देती है। लेकिन LIC के लिए सरकार ने आदेश निकालकर 10 सालों तक का समय दे दिया है। 17 मई, 2022 को LIC की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हुई थी. पहले एलआईसी को 2027 तक फीसदी न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग को 25 फीसदी तक लाना था, पर अब सरकार ने 10 सालों तक का समय दे दिया है।

अब सरकार ने ये फैसला क्यों लिया ये भी जान लेते हैं। तो अगर आपको याद हो तो LIC का इश्यू प्राइस 949 रुपये था और अभी स्टॉक इस प्राइस से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। जानकारों और मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार की छूट की सबसे बड़ी वजह ये है कि कंपनी का शेयर अब तक अपने इश्यू प्राइस से ऊपर नहीं जा सका है। हाल के दिनों में इसकी कीमत में कुछ तेजी आई है। लेकिन अभी भी अपने इश्यू प्राइस से दूर है। पिछले एक महीने में इसकी कीमत में करीब 40% तेजी आई है। सरकार कंपनी के शेयरों में और तेजी का इंतजार कर रही है। पिछले साल लिस्टिंग में LIC ने 3.5% हिस्सेदारी बेची थी। पब्लिक शेयरहोल्डिंग नियम के मुताबिक अभी कंपनी को 21.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचनी है। अब इस स्टॉक की कीमत कहां तक जाएगी? तो कई ब्रोकरेज कंपनियों ने अपने ग्राहकों को LIC का शेयर खरीदने की सलाह दी है। इस कारण कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी ने हाल में एक नई पॉलिसी जीवन उत्सव स्कीम भी लॉन्च की है। जियोजित फाइनेंशियल ने कहा कि कंपनी लगातार अपने प्रॉडक्ट मिक्स को डाइवर्सिफाई कर रही है। LIC मार्केट लीडर है और लोगों के बीच इसका भरोसा बना हुआ है। इसलिए लॉन्ग-टर्म में यह फायदा उठाने की स्थिति में है। पिछले महीने ब्रोकरेज ने एलआईसी के शेयर का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 823 रुपये कर दिया था।