'लार्ज कैप 50%, मिडकैप 20%, स्मॉल कैप 30%': आनंद राठी वेल्थ के फ़िरोज़ अज़ीज़ ने बताया नुस्खा

सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहे हैं। शेयर बाजार में तेजी और रिटर्न चार्ट पर म्यूचुअल फंड (एमएफ) के बेहतर प्रदर्शन ने निवेशकों को अपनी निवेश रणनीतियों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इक्विटी एमएफ योजनाओं में अगस्त और सितंबर 2023 के बीच 35,270 करोड़ रुपये का निवेश दर्ज किया गया, जो पिछले तीन महीनों में 5,550 करोड़ रुपये का लगभग सात गुना है। इसी अवधि में इक्विटी योजनाओं में शुद्ध एसआईपी निवेश 13,100 करोड़ रुपये से बढ़कर 18,650 करोड़ रुपये हो गया। बिजनेस टुडे टीवी से बात करते हुए, आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अज़ीज़ ने इक्विटी के लिए रिटेल निवेशकों के रूझान पर बात की। इक्विटी फंडों में निवेश के बारे में बात करते हुए, अज़ीज़ ने कहा: "लार्ज कैप 50%, मिडकैप 20%, स्मॉल कैप 30%। यह थोड़ा अलग है क्योंकि स्मॉल कैप का एक छोटा हिस्सा होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से निचले 250 कंपनियों पर विश्वास करता हूं इसमें काफी संभावनाएं हैं।

advertisement

Also Read: लोन के खेल में फस गया Paytm, शेयर में अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्यों? पढ़िए पूरी खबर

अज़ीज़ ने मौजूदा बाज़ार स्थितियों को देखते हुए निवेश की अपनी पसंदीदा सूची भी साझा की। "लार्ज-कैप की ओर, मुझे नहीं लगता कि आपको लार्ज-कैप एक्सपोज़र पाने के लिए पारंपरिक लार्ज-कैप फंड लेने की ज़रूरत है। जैसे फ्लेक्सी कैप और मिड-कैप, जिनका झुकाव लार्ज कैप की ओर है लेकिन वर्गीकृत नहीं हैं लार्ज-कैप फंड के रूप में। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड-ग्रोथ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड योजना है। इसे दिसंबर 1994 में लॉन्च किया गया था और 30 सितंबर, 2023 तक इसके प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) 39,396 करोड़ रुपये थी। इसका शुद्ध संपत्ति मूल्य 1,451.08 रुपये है। अज़ीज़ ने मिड-कैप सेक्शन में कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम और एचडीएफसी स्मॉल कैप, क्वांट एक्टिव फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की भी सिफारिश की। युवा निवेशकों के लिए अपनी सलाह साझा करते हुए, अज़ीज़ ने कहा कि नए निवेशकों को याद रखना चाहिए कि बाजार गिरेंगे और पहले जैसी उछाल नहीं होगी। फंड ने पिछले 1 साल का रिटर्न 26.81 फीसदी दिया है। लॉन्च के बाद से इसने 20.82 प्रतिशत औसत वार्षिक रिटर्न दिया है। फंड की शीर्ष 5 होल्डिंग्स सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, शेफ़लर इंडिया लिमिटेड, कमिंस इंडिया लिमिटेड में हैं। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट- ग्रोथ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की एक स्मॉल-कैप म्यूचुअल फंड योजना है, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट- ग्रोथ के पास 30 सितंबर तक प्रबंधन के तहत 23,184 करोड़ रुपये की संपत्ति (एयूएम) है। 2023 एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट- ग्रोथ ने पिछले एक साल में 39.78 फीसदी का रिटर्न दिया है। लॉन्च के बाद से इसने 20.85 प्रतिशत औसत वार्षिक रिटर्न दिया है। इसकी एनएवी 126.17 रुपये है।