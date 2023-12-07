लोन के खेल में फस गया Paytm, शेयर में अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्यों? पढ़िए पूरी खबर

एक फैसला और स्टॉक क्रैश। जी हां, हम बात कर रहे हैं Paytm के शेयर की। Paytm का शेयर आज खुलते ही 20% धड़ाम हो गया। इतना ही शेयर में अभी भी बड़ी कमजोरी देखी जा रही है। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट आई कैसे? ऐसा Paytm में क्या हुआ कि निवेशक तुरंत बिकवाली के मूड में आ गए। इतनी बड़ी गिरावट के बाद कंपनी के स्टॉक में निवेश करने वाले निवेशकों के बीच हडकंप मचा हुआ है। जुमा-जुमा तो स्टॉक ने तेजी पकड़ी थी, फिर ये हुआ क्या? इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल लोन के खेल में फंस गया है Paytm। आपको बता दें कि पेटीएम ने स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी कि वो Reserve Bank of India के जरिए पर्सनल लोन के नियम सख्त करने के बाद 50,000 रुपये से कम के पर्सनल लोन देने में कमी करेगा। अभी तक Paytm का सबसे ज्यादा फोकस 50,000 रुपये से कम के लोन देने वाले ग्राहकों पर था। यानि पेटीएम ने छोटे टिकट वाले पोस्टपेड लोन को स्लो यानि धीमा करने की योजना का एलान किया है। आपको बता दें कि RBI ने पर्सनल लोन की मांग और रिस्क को देखते हुए ग्राहकों को कर्ज देने के नियम कड़े कर दिए हैं। पेटीएम ने कहा कि वो 50,000 रुपये से ज्यादा के लोन के लिए अच्छी डिमांड की उम्मीद करते हुए, कम जोखिम वाले और बेहतर-क्रेडिट-योग्य ग्राहकों के पोर्टफोलियो का विस्तार करेगा। यानी छोटे टिकट साइज के लोन कम देगा।

वहीं, पेटीएम के बिजनेस मॉडल को समझें तो ये कारोबार सबसे अधिक छोटे टिकट साइज लोन का है। ऐसे में कंपनी का कारोबार प्रभावित होने की काफी संभावना है। इससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। इस कारण कंपनी के शेयर में आज इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं ये फैसला ब्रोकरेज को भी अच्छा नहीं लगा। जेफरीज का कहना है कि पेटीएम ने अपने अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें जैसे बिजनेस को फिर से व्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। उनका साफ तौर पर मानना है है इससे पेटीएम को रेवेन्यू पर असर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आपके मन में सवाल है कि पेटीएम के स्टॉक में खरीदारी करें या बेच दें तो इसके जवाब के लिए हमने Motilal Oswal Securities से बात की तो मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने पेटीएम को 1,025 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ पेटीएम शेयरों पर 'खरीदारी की सलाह दी है। सोचिए Motilal Oswal Securities एक ब्रोकरेज है जो इसमें खरीदारी की सलाह दे रही है। जबकि हमने मार्केट एक्सपर्ट Raghavendra Singh से बात की। उनका कहना है कि मौजूदा वक्त में जबतक पेटीएम के बिजनेस में उठा-पटक रहती है तबतक इस स्टॉक से पूरी दूरी बनानी चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में बैंकों और NBFC को पर्सनल लोन देते समय संभावित चूक को कवर करने के लिए पूंजी की मात्रा बढ़ा दी है। इसके साथ ही आरबीआई ने छोटे-टिकट साइज लोन की मांग, विशेष रूप से 50,000 रुपये से कम के लोन और डिफॉल्ट में वृद्धि के बाद, आरबीआई ने अपने नियम कड़े कर दिए हैं।