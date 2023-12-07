scorecardresearch
Made In India Battery के साथ आएगा iPhone 16

भारत में बनने वाले आइफोन के लिए बैटरी बनाई जाएगी। वहीं TDK ने कहा कि कंपनी, प्लांट का कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुकी है। इसमें बैटरियों की मैन्युफैक्चरिंग 2025 से शुरू हो सकती है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Dec 7, 2023 11:37 IST
Apple के लेटेस्ट जनरेशन iPhone में अब Made In India Battery मिलेगी

Apple के लेटेस्ट जनरेशन iPhone में अब Made In India Battery मिलेगी। इसके लिए कंपनी ने अपने चाइनीज बैटरी मैन्युफैक्चरर डीसे (Desay) को भारत में नई फैक्टरियां बनाने के लिए कहा है। वहीं अपने ताइवानी बैटरी सप्लायर सींप्लो टेक्नोलॉजी से कहा है कि आने वाले समय में भारतीय ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए वो प्रोडक्शन बढ़ाए। एपल से जुड़े कुछ लोगों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आइफोन 16 के लिए बैटरियों की सप्लाई बेहतर रहती है, तो एपल भारत से बैटरी की खरीदारी और बढ़ाएगा। कंपनी अपने सप्लाई चेन को ग्लोबल बनाने के लिए चीन पर निर्भरता को कम करना चाहती है। इसके लिए वह वियतनाम और भारत में प्रोडक्शन को स्केलअप करने की कोशिश में लगा है।

लेकिन, यहां प्रोडक्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं है। हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक और IT मिनिस्टर Rajeev Chandrasekhar ने बताया कि एपल के लिए कंपोनेंट सप्लाई करने वाली जापानी कंपनी TDK, हरियाणा के मनेसर में 180 एकड़ की एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश कर रही है। यहां भारत में बनने वाले आइफोन के लिए बैटरी बनाई जाएगी। वहीं TDK ने कहा कि कंपनी, प्लांट का कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुकी है। इसमें बैटरियों की मैन्युफैक्चरिंग 2025 से शुरू हो सकती है।

Dec 7, 2023