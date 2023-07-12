आज किन शेयरों पर होगी नजर, बाज़ार खुलने से पहले जानिए
आज जिन शेयरों पर नजर रहेगी वो इस प्रकार हैं। कल देर रात जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कई अहम फैसले हुए हैं जिसके बाद कई शेयरों पर नजर रखनी होगी।
Delta Corp., Nazara Technologies, online gaming stocks: GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% टैक्स लगाया है.
हालांकि नजारा टेक्नोलॉजी का कहना है कि सिर्फ 5 परसेंट ही स्किल गेमिंग में आता है और उस पर कोई असर नहीं होगा।
PVR-Inox: GST काउंसिल ने सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर GST को पिछले 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है जिसके बाद सिनेमाहाल में खाना पीना सस्ता हो सकता है।
Happiest Minds Technologies: कंपनी ने QIPs के तहत इश्यू के लिए न्यूनतम मूल्य 972 रुपये तय किया है। इस स्टॉक में फिलहाल काफी तेजी देखने को मिल रही है।
Also Read: Analysis: June में SmallCap में निवेशकों ने डाले रिकॉर्डतोड़ पैसे? आगे क्या करें?
HDFC/HDFC Bank: HDFC में ट्रेडिंग का आज आखिरी दिन है। मर्जर के बाद आज HDFC के सभी F&O कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे। निवेशकों को HDFC के 25 शेयर पर HDFC Bank के 42 शेयर मिलेंगे।
SpiceJet: DGCA ने कंपनी को निगरानी सूची में रखा है। हालांकि कंपनी का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
Tata Motor/Maruti Suzuki: SUV गाड़ियों पर 22% सेस नहीं लगाने का फैसला लिया गया है। जिसके बाद ऑटो शेयर में काफी तेजी देखने को मिल सकती है।
Sterlite Technologies: कंपनी ने बड़े पैमाने पर फाइबर विस्तार परियोजनाओं को सपोर्ट करने के लिए संचार और सॉफ्टवेयर कंपनी विंडस्ट्रीम के साथ साझेदारी की है।