आज किन शेयरों पर होगी नजर, बाज़ार खुलने से पहले जानिए

Delta Corp., Nazara Technologies, online gaming stocks: GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% टैक्स लगाया है.

हालांकि नजारा टेक्नोलॉजी का कहना है कि सिर्फ 5 परसेंट ही स्किल गेमिंग में आता है और उस पर कोई असर नहीं होगा।

PVR-Inox: GST काउंसिल ने सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर GST को पिछले 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है जिसके बाद सिनेमाहाल में खाना पीना सस्ता हो सकता है।

Happiest Minds Technologies: कंपनी ने QIPs के तहत इश्यू के लिए न्यूनतम मूल्य 972 रुपये तय किया है। इस स्टॉक में फिलहाल काफी तेजी देखने को मिल रही है।

advertisement

Also Read: Analysis: June में SmallCap में निवेशकों ने डाले रिकॉर्डतोड़ पैसे? आगे क्या करें?

HDFC/HDFC Bank: HDFC में ट्रेडिंग का आज आखिरी दिन है। मर्जर के बाद आज HDFC के सभी F&O कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे। निवेशकों को HDFC के 25 शेयर पर HDFC Bank के 42 शेयर मिलेंगे।

SpiceJet: DGCA ने कंपनी को निगरानी सूची में रखा है। हालांकि कंपनी का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

Tata Motor/Maruti Suzuki: SUV गाड़ियों पर 22% सेस नहीं लगाने का फैसला लिया गया है। जिसके बाद ऑटो शेयर में काफी तेजी देखने को मिल सकती है।

Sterlite Technologies: कंपनी ने बड़े पैमाने पर फाइबर विस्तार परियोजनाओं को सपोर्ट करने के लिए संचार और सॉफ्टवेयर कंपनी विंडस्ट्रीम के साथ साझेदारी की है।