Jupitar Wagon Share Price: 5 सत्रों में 27% की बढ़त

Jupiter Wagons Limited के शेयरों में सोमवार के कारोबार में लगातार पांचवें सत्र में तेजी जारी रही। आज शेयर 3.86% बढ़कर 507.15 रुपये के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस कीमत पर पांच कारोबारी दिनों में इसमें 27.07 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी ने मार्च तिमाही में अपने एकल शुद्ध लाभ में 156% की वृद्धि दर्ज की है, जो 104.22 करोड़ रुपये रहा। यह वृद्धि उसकी आय में वृद्धि के कारण हुई है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने 40.78 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।

तिमाही के दौरान

तिमाही के दौरान जुपिटर वैगन्स की कुल आय पिछले साल की इसी अवधि के 712.71 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,121.34 करोड़ रुपये हो गई। वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के लिए EBITDA 147.72 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही से 59 प्रतिशत अधिक है।

तकनीकी सेटअप

तकनीकी सेटअप के आधार पर, इस शेयर पर समर्थन 460 रुपये पर देखा जा सकता है और तत्काल प्रतिरोध 510 रुपये पर मिल सकता है। एक विश्लेषक ने मौजूदा स्तरों पर मुनाफावसूली का सुझाव दिया है।

टिप्स2ट्रेड्स

टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "जुपिटर वैगन्स में तेजी है, लेकिन दैनिक चार्ट पर यह ओवरबॉट भी है और इसका अगला प्रतिरोध 510 रुपये पर है। निवेशकों को मुनाफावसूली पर विचार करना चाहिए।" 31 मार्च 2024 तक कंपनी की ऑर्डर बुक 7,101.66 करोड़ रुपये थी। मार्च तिमाही के दौरान कंपनी को तीन बड़े ऑर्डर मिले हैं।