Tata Motors Share में आई गिरावट, क्या करें निवेशक? खरीदें या बेचें

Tata Group की ग्रुप की ऑटो कंपनी Tata Motors के स्टॉक में सोमवार को शुरुआती कामकाज के दौरान 9% की गिरावट देखने को मिली। जिसके बाद शेयर में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। निवेशकों का पैसा डबल करने वाले स्टॉक Tata Motors में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि कंपनी प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स में 222% का जंप देखने को मिल रहा है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक करीब 9% टूटता हुआ दिखा है। फरवरी 2022 के बाद स्टॉक में एक दिन की ये सबसे बड़ी गिरावट है। आइये जानते हैं स्टॉक में गिरावट का कारण और ब्रोकरेज की रिजल्ट्स के बाद क्या है राय? तो स्टॉक में गिरावट की वजह है टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट की ओर से गाइडेंस। मार्च तिमाही के नतीजे मिलेजुले रहे हैं। साल 2025 के लिए मैनेजमेंट ने सतर्क कमेंट्री दी है और यही कारण है कि स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है।

- JLR के FY25 के मार्जिन से निराशा

- FY25 के लिए EBIT मार्जिन गाइडेंस फ्लैट संभव (YoY)

- वर्किंग कैपिटल में कमी से JLR का Q1 में दबाव मुमकिन

- घरेलू CV डिमांड को लेकर सतर्क नजरिया

- H2FY25 से घरेलू CV डिमांड में सुधार की उम्मीद

- भारतीय CV गाइडेंस फ्लैट से निगेटिव संभव

- FY25 में लागत बढ़ने की आशंका

- FY25 में घरेलू PV ग्रोथ 5% से कम रहने की आशंका

नतीजों के बाद कई एनालिस्ट इस स्टॉक की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। ब्रोकरेज का क्या कहना है आइये जानते हैं?

विदेशी ब्रोकरेज फर्म UBS ने इस स्टॉक पर Sell रेटिंग दी है। ब्रोकरेज फर्म ने इस रेटिंग के पीछे तीन वजह बताई है। पहला तो ये कि Jaguar Land Rover के कमजोर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से मार्जिन रिस्क बढ़ गया है। हाइब्रिड वाहनों से बढ़ रहे खतरे की वजह से पैसेंजर वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहन के कारोबार के मार्केट शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा छोटी अवधि में कंपनी के कारोबार में सुस्ती का अनुमान है।

Goldman Sachs

दूसरी ओर, Goldman Sachs ने Tata Motors की रेटिंग Buy से घटाकर Neutral रेटिंग कर दी है. साथ ही टारगेट प्राइस को ₹1,040 प्रति शेयर से बढ़ाकर ₹1,100 प्रति शेयर कर दिया है।

Morgan Stanley

Morgan Stanley ने Tata Motors पर Equalweight की राय दी है। पहले ब्रोकरेज ने स्टॉक पर Underweight की राय दी थी। रेटिंग अपग्रेड के साथ ही ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट प्राइस को भी ₹1,030 से बढ़ाकर ₹1,100 प्रति शेयर कर दिया है। एनालिस्ट ने कहा कि स्टॉक ने अच्छी खबर को पहले ही पचा लिया है।

मार्केट एक्सपर्ट

बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से बात की उनका कहना है कि इस गिरावट में बेचना नहीं है। 920 के लेवल पर स्टॉक आता है तो इसमें फिर से खरीदारी की जा सकती है। साथही 900 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है।