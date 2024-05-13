Aadhar Housing Finance IPO allotment status: Application status और GMP देखें

Adhar Housing Finance सोमवार को अपने शेयरों के आवंटन के आधार को अंतिम रूप देने वाला है। बोलीदाताओं को मंगलवार 14 मई तक उनके फंड डेबिट या आईपीओ मेंडेट का पता चल जाएगा। कंपनी को बोली के दौरान निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। बेंगलुरु स्थित आधार हाउसिंग का आईपीओ 47 शेयरों के लॉट साइज के साथ 300-315 रुपये प्रति शेयर के तय मूल्य बैंड में बेचा गया था। यह 8 मई से 10 मई के बीच बोली के लिए खुला था। कंपनी ने अपनी प्राथमिक पेशकश के जरिए 3,000 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें 1,000 करोड़ रुपये की ताजा शेयर बिक्री और 6,34,92,063 इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल थी।

इश्यू

इस इश्यू में अच्छी बोली लगी और कुल मिलाकर 25.49 गुना सब्सक्राइब हुआ। योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (क्यूआईबी) के लिए कोटा 72.78 गुना बुक हुआ। गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए कोटा 16.80 गुना सब्सक्राइब हुआ। तीन दिवसीय बोली प्रक्रिया के दौरान खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों के लिए आरक्षित हिस्से में क्रमशः 2.46 गुना और 6.52 गुना बोली लगी। बोली प्रक्रिया बंद होने के बाद आधार हाउसिंग फाइनेंस के ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) में मजबूत उछाल आया है। पिछली बार सुना गया था कि कंपनी 60-65 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर थी, जिससे निवेशकों के लिए लिस्टिंग में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का संकेत मिलता है। हालाँकि, जब बोली शुरू हुई तो इसकी कीमत लगभग 70 रुपये प्रति शेयर थी।

आधार हाउसिंग फाइनेंस

2010 में स्थापित, आधार हाउसिंग फाइनेंस एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो निम्न आय वर्ग को लक्षित करती है। इसकी गहरी प्रभाव वाली शाखाओं के बिक्री कार्यालयों का लक्ष्य भारत के टियर 4 और टियर 5 शहरों में ग्राहकों की सेवा करना है। यह आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति खरीद और निर्माण, गृह सुधार और विस्तार के लिए विभिन्न प्रकार के बंधक ऋण उत्पाद प्रदान करता है।

लीड मैनेजर

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, कोटक महिंद्रा कैपिटल, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज रजिस्ट्रार है। कंपनी के शेयर 15 मई को एनएसई और बीएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे।

आधार हाउसिंग फाइनेंस के लिए बोली

जिन निवेशकों ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के लिए बोली लगाई थी, वे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की वेबसाइट पर आवंटन की स्थिति की जांच कर सकते हैं:

1) https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाएं

2) इश्यू प्रकार के अंतर्गत, इक्विटी पर क्लिक करें

3) इश्यू नाम के अंतर्गत ड्रॉपबॉक्स में आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का चयन करें

4) आवेदन संख्या लिखें

5) पैन कार्ड आईडी जोड़ें

6) 'मैं रोबोट नहीं हूं' पर क्लिक करें और सबमिट करें

निवेशक इश्यू के रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (https://kosmic.kfintech.com/ipostatus) के ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवंटन स्थिति की जांच कर सकते हैं। रजिस्ट्रार सेबी द्वारा पंजीकृत संस्था है, जो इस तरह से कार्य करने के लिए योग्य है और जो सभी आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित करता है और प्रॉस्पेक्टस के अनुसार आवंटन प्रक्रिया को पूरा करता है। रजिस्ट्रार सफल आवेदकों को शेयरों के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट को अपडेट करने, रिफंड भेजने और अपलोड करने और निवेशक से संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए समयसीमा का पालन करने के लिए जिम्मेदार है।

1) केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के वेब पोर्टल पर जाएं

2) ड्रॉपबॉक्स में उस आईपीओ का चयन करें जिसका नाम केवल तभी प्रदर्शित होगा जब आवंटन अंतिम रूप से हो जाएगा

3) आपको तीन में से किसी एक मोड का चयन करना पड़ सकता है: आवेदन संख्या, डीमैट खाता संख्या, या पैन आईडी

4) आवेदन प्रकार में, ASBA और गैर-ASBA के बीच चयन करें

5) चरण 2 में आपके द्वारा चयनित मोड का विवरण दर्ज करें

6) सुरक्षा कारणों से कैप्चा सही से भरें

7) सबमिट दबाएं.