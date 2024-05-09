Jupitar Wagon Share Price Today: शेयर 10% बढ़कर एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे
जुपिटर वैगन्स रेल, सड़क और समुद्री परिवहन को शामिल करते हुए व्यापक गतिशीलता समाधान प्रदान करने वाली कंपनी है। कंपनी की मौजूदगी वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहन (सीईवी) खंड में भी है।
कोलकाता मुख्यालय वाली कंपनी Jupiter Wagons Limited के शेयरों में गुरुवार के कारोबार में तेजी से उछाल आया, क्योंकि कंपनी ने चौथी तिमाही (Q4 FY24) में शानदार प्रदर्शन किया। शेयर 9.84% बढ़कर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 448 रुपये पर पहुंच गया। मार्च तिमाही में कंपनी का एकल शुद्ध लाभ 156% बढ़कर 104.22 करोड़ रुपये हो गया। यह वृद्धि उसकी आय में वृद्धि के कारण हुई। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने 40.78 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। तिमाही के दौरान जुपिटर वैगन्स की कुल आय पिछले साल की इसी अवधि के 712.71 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,121.34 करोड़ रुपये हो गई। वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के लिए EBITDA 147.72 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही से 59% अधिक है।
ज्यूपिटर वैगन्स के प्रबंध निदेशक
ज्यूपिटर वैगन्स के प्रबंध निदेशक विवेक लोहिया ने कहा, "हमने पहली बार एक तिमाही में 1,100 करोड़ रुपये का राजस्व पार करने की उपलब्धि हासिल की है। चौथी तिमाही में यह असाधारण प्रदर्शन ज्यूपिटर वैगन्स के लिए एक उल्लेखनीय वित्तीय वर्ष में परिणत होता है, जिसमें वित्त वर्ष 23-24 में 3,662.24 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड-तोड़ राजस्व और 332.79 करोड़ रुपये का कर-पश्चात लाभ शामिल है। हमारे मजबूत प्रदर्शन के मद्देनजर, निदेशक मंडल ने 30 पैसे प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे सम्मानित शेयरधारकों को पूरे वर्ष का बढ़ा हुआ लाभांश भुगतान होगा।"
कंपनी की ऑर्डर बुक
31 मार्च 2024 तक कंपनी की ऑर्डर बुक 7,101.66 करोड़ रुपये की है। मार्च तिमाही के दौरान कंपनी को तीन बड़े ऑर्डर मिले हैं। पहला ऑर्डर रेल मंत्रालय से 957 करोड़ रुपये का था, दूसरा ऑर्डर रक्षा मंत्रालय से 473 करोड़ रुपये का था और आखिरी ऑर्डर डबल डेकर ऑटोमोबाइल कैरियर वैगन्स से 100 करोड़ रुपये का था।
रेलवे रोलिंग स्टॉक
निजी कंपनी ने यह भी रेखांकित किया कि उसने रेलवे रोलिंग स्टॉक परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अवसरों का पता लगाने के लिए भारतीय रेलवे से संबद्ध सार्वजनिक उपक्रम राइट्स लिमिटेड के साथ दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके वैश्विक बाजारों में रणनीतिक प्रवेश किया है।