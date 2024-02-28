1% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ Juniper Hotel IPO: होल्ड करें या बेचें?

Juniper Hotels की शेयर बाजार में शुरुआत निराशाजनक रही , इसकी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) 365 रुपये प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुई, जो कि 360 रुपये के निर्गम मूल्य से केवल 1.39% प्रीमियम पर थी। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड की वेल्थ प्रमुख शिवानी न्याति ने कहा, "शेयर बाजार में जुनिपर होटल्स की धीमी शुरुआत को देखते हुए, निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए।"

जुनिपर होटल्स आईपीओ के लिए लिस्टिंग मूल्य

जुनिपर होटल्स के शेयर की कीमत आज स्टॉक एक्सचेंजों पर मामूली शुरुआत हुई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर, जुनिपर होटल्स का शेयर मूल्य 365 रुपये प्रति शेयर पर खुला, जो 360 रुपये के निर्गम मूल्य से 1.39% अधिक है। इस बीच, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर, जुनिपर होटल्स का शेयर मूल्य इश्यू प्राइस की तुलना में 0.33 फीसदी की बढ़त के साथ 361.20 रुपये प्रति शेयर पर खुला। जुनिपर होटल्स आईपीओ की सदस्यता अवधि के दौरान, समग्र प्रतिक्रिया में निवेशकों से ज्यादा उत्साह नहीं देखा गया, खुदरा निवेशकों ने मध्यम रुचि दिखाई। तीसरे दिन सदस्यता की स्थिति 2.08 गुना थी, जबकि खुदरा भाग 1.28 गुना था। गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) हिस्से को 85% सब्सक्राइब किया गया, जबकि योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) हिस्से को 2.96 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के शुरुआती दो दिनों में जुनिपर होटल्स को प्रतिक्रिया ठंडी रही। दूसरे दिन 23 फीसदी और पहले दिन 11 फीसदी सब्सक्रिप्शन रहा।

जुनिपर होटल्स आईपीओ विवरण

जुनिपर होटल्स आईपीओ, जो बुधवार, 21 फरवरी से शुक्रवार, 23 फरवरी तक सदस्यता के लिए खुला, का मूल्य बैंड 10 रुपये अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर 342 रुपये से 360 रुपये था, जिसमें 40 इक्विटी शेयरों का लॉट आकार था। 1,800 करोड़ रुपये मूल्य के इस आईपीओ में केवल एक ताज़ा इश्यू शामिल था, जिसमें बिक्री के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था। कंपनी का इरादा शुद्ध आय का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए, साथ ही पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान, पूर्व भुगतान, या कुछ बकाया उधारों के मोचन और चार्टर्ड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और चार्टर्ड हम्पी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड सहित हाल के अधिग्रहणों के लिए करना है। केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जुनिपर होटल्स आईपीओ के लिए रजिस्ट्रार है, जबकि जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, सीएलएसए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में काम करते हैं।