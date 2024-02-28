scorecardresearch
Bharat Highways InvIT का IPO आज होगा ओपन, 1 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 28, 2024 10:45 IST
भारत हाईवेज इनविट का IPO रिटेल निवेशकों के लिए आज 28 फरवरी से ओपन होगा
Bharat Highways Infrastructure Investment Trust InvIT (भारत हाईवेज इनविट) का IPO रिटेल निवेशकों के लिए आज 28 फरवरी से ओपन होगा। इसके लिए 1 मार्च तक बोली लगा सकेंगे। 6 मार्च को कंपनी के शेयर NSE और BSE पर लिस्ट होंगे। भारत हाईवेज इनविट इस IPO के जरिए ₹2,500 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 25 करोड़ फ्रेश शेयर इश्यू करेगी। यह पूरी तरह से फ्रेश IPO है, जिसमें कंपनी के मौजूदा निवेशक और प्रमोटर ऑफर फॉर सेल के जरिए एक भी शेयर नहीं बेचेंगे। 

मैक्सिमम 1950 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं रिटेल निवेशक

भारत हाईवेज InvIT लिमिटेड ने इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹98-₹100 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 150 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹100 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹15,000 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं, मैक्सिमम 13 लॉट यानी 1950 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹1,95,000 खर्च करने होंगे। 

Also Read: Vodafone Idea: 20,000 करोड़ रुपये जुटाने की बोर्ड ने दी मंजूरी

प्लैटिनम इंडस्ट्रीज और एक्सिकॉम टेली-सिस्टम्स के IPO का आज दूसरा दिन

प्लैटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक्सिकॉम टेली-सिस्टम्स लिमिटेड में आज निवेश का दूसरा दिन है। पहले दिन प्लैटिनम इंडस्ट्रीज 8.19 गुना और एक्सिकॉम 11.23 गुना सब्सक्राइब हुआ। दोनों IPO के लिए रिटेल इनवेस्टर्स 29 फरवरी तक बोली लगा सकेंगे और 5 मार्च को दोनों कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगी। 

₹235.32 करोड़ जुटाना चाहती है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

प्लैटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस IPO के जरिए ₹235.32 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 13,761,225 फ्रेश शेयर इश्यू करेगी। कंपनी ने इश्यू का प्राइस बैंड ₹162-₹171 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 87 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹171 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹14,877 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं, मैक्सिमम 13 लॉट यानी 1131 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹193,401 खर्च करने होंगे। 

ग्रे मार्केट में प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का प्रीमियम 57.31% 

ग्रे मार्केट में प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का प्रीमियम 57.31% यानी ₹98 प्रति शेयर पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹171 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹269 पर हो सकती है। हालांकि, यह केवल अनुमान होता है, शेयर की लिस्टिंग की प्राइस ग्रे मार्केट की प्राइस से काफी अलग होती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
