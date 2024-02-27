scorecardresearch
Vodafone Idea: 20,000 करोड़ रुपये जुटाने की बोर्ड ने दी मंजूरी

दिसंबर तिमाही में कंपनी का घाटा कम होकर 6985 करोड़ रुपये पर आ गया है जो कि एक साल पहले 7990 करोड़ रुपये के स्तर पर था। एवरेज एवेन्यू पर यूजर यानि प्रति ग्राहक औसत आय पिछले साल के मुकाबले 7.5 फीसदी बढ़कर 145 रुपये पर पहुंच गया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 27, 2024 19:04 IST
नकदी के संकट से जूझ रही Vodafone Idea से जुड़ी बड़ी अहम खबर सामने आई है
Vodafone Idea से जुड़ी बड़ी अहम खबर सामने आई है। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार को भेजी जानकारी में कहा है कि बोर्ड की बैठक में फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। कंपनी ने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंगलवार को बैठक हुई जिसमें 20 हजार करोड़ रुपये तक की रकम जुटाने को मंजूरी दे दी गई है। ये रकम इक्विटी या इक्विटी लिंक्ड इस्ट्रूमेंट्स के जरिए जुटाई जाएगी। कंपनी इसके साथ ही डेट के जरिए भी रकम जुटाने पर काम कर रही है। कंपनी ने जानकारी दी है कि डेट और इक्विटी के जरिए कंपनी की कुल 45 हजार करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। 

क्या दी है कंपनी ने जानकारी

कंपनी ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि वो इक्विटी और कर्ज के जरिए कुल मिलाकर 45 हजार करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी ने साथ ही जानकारी दी है कि उस पर बैंक का कर्ज 4500 करोड़ रुपये से कम है। आगे जानकारी देते हुए कंपनी ने कहा कि फंड जुटाने के लिए बोर्ड ने मैनेजमेंट को बैंक और सलाहकारों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत भी किया है। कंपनी 2 अप्रैल 2024 को शेयरधारकों की बैठक करने जा रही है और शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के बाद इक्विटी के जरिए फंड जुटाने की प्रक्रिया अगली तिमाही में पूरी की जा सकती है। कंपनी ने कहा कि इक्विटी और कर्ज के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल 4जी कवरेज का विस्तार करने और 5जी नेटवर्क की शुरुआत करने में किया जाएगा। इसके साथ ही इस रकम का इस्तेमाल क्षमता के विस्तार में भी होगा। कंपनी ने उम्मीद जताई कि इस रकम के इस्तेमाल से कंपनी बाजार में अपनी स्थिति को सुधार सकेगी और ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने में सक्षम होगी। 

कैसे रहे तिमाही नतीजे

दिसंबर तिमाही में कंपनी का घाटा कम होकर 6985 करोड़ रुपये पर आ गया है जो कि एक साल पहले 7990 करोड़ रुपये के स्तर पर था। एवरेज एवेन्यू पर यूजर यानि प्रति ग्राहक औसत आय पिछले साल के मुकाबले 7.5 फीसदी बढ़कर 145 रुपये पर पहुंच गया है। फंड जुटाने के एलान से पहले वोडाफोन आइडिया के शेयर में गिरावट देखने को मिली है और मंगलवार को स्टॉक करीब 6 फीसदी की गिरावट के साथ 15.87 के स्तर पर बंद हुआ है। रिटर्न के मामले में बीते एक साल में स्टॉक मे तेज रिटर्न हासिल हुआ है एक साल पहले स्टॉक 7 के स्तर से नीचे था।

Feb 27, 2024