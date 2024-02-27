Vijay Sekhar Sharma के इस्तीफे पर ब्रोकरेज ने कह दी बड़ी बात

Paytm का शेयर इस समय स्टॉक मार्केट में सबसे चर्चित शेयरों में शामिल हो चुका है। यहां खबरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। Paytm Payment Bank से Vijay Shekhar Sharma के इस्तीफे से एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने अपना रुख बदला है और बहुत ही दिलचस्प बातें अपनी रिपोर्ट में शेयर की हैं। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तमाम पहलुओं पर नजर डालेंगे।

RBI के एक्शन के बाद

तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी को RBI के एक्शन के बाद से लगातार पेटीएम की सहयोगी कंपनी पेटीएम पेमेंट बैंक पर कुछ न कुछ अपडेट्स आ रहे है। इस कड़ी में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के बोर्ड में बड़ा फेरबदल हुआ। इसको लेकर हमने सबसे पहले खबर भी दिखाई थी। विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट बैंक के पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या आपको पता है पिछली मई में तीसरी बार एक साल के लिए विजय शेखर शर्मा को एक्सटेंशन मिला था और उनका कार्यकाल 23 मई 2024 को खत्म होने जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पेटीएम पेमेंट बैंक में विजय शेखर शर्मा की 51% हिस्सेदारी है बाकि One97 Communications की है।

ब्रोकरेज फर्म Macquarie

विजय शेखर शर्मा के इस्तीफे के बाद ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Macquarie ने स्टॉक पर रिपोर्ट जारी किया है। ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी ने पेटीएम पर बड़ी रिपोर्ट जारी की है और स्टॉक की अंडरपरफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। शेयर पर 275 रुपए का डाउनसाइड टारगेट दिया है, जोकि मौजूदा भाव से करीब 35% नीचे है। लेकिन यहां ब्रोकरेज ने कुछ दिलचस्प बातें कही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विजय शेखर शर्मा, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के बोर्ड से इस्तीफे के जरिए RBI को बताना चाहते हैं कि कंपनी पर वो नियंत्रण कम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अगर पेटीएम पेमेंट बैंक पर से रोक हटती है तो ये पेटीएम के लिए मुनाफे का सौदा होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्या RBI अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा? FY23 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम पेमेंट बैंक का मुनाफा 2.44 करोड़ रुपए का था। RBI के तरफ से पेटीएम पेमेंट बैंक और PayTM के बीच किसी रिलेटेड पार्टी ट्रांसक्शन की अनुमति की बिलकुल उम्मीद नहीं है।

अब बोर्ड में 4 नए मेंबर्स की भी एंट्री हुई

अब बोर्ड में 4 नए मेंबर्स की भी एंट्री हुई है। पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर कल बाजार बंद होने के बाद कुछ बड़े अपडेट आए। बोर्ड से विजय शेखर शर्मा के इस्तीफे के बाद दो वरिष्ठ बैंकर (पूर्व) और दो पूर्व IAS को जगह मिली है। इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन Srinivasan Sridhar, पूर्व IAS अधिकारी Debendranath Sarangi, बैंक ऑफ बड़ोदा के पूर्व ED Ashok Kumar Garg और पूर्व IAS अधिकारी Rajni Sekhri Sibal शामिल हैं। नए मेंबर के अलावा पैरेंट कंपनी One 97 Commu ने PPBL के बोर्ड से अपने नॉमिनी को वापस लिया है। नए गठित बोर्ड के जरिए PPBL आगे कार्य करेगी। बोर्ड में अब कंपनी के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। इसके तहत PPBL नए चेयरमैन की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी।