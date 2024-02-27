scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStocks To Watch Today: आज कौन से हैं खबरों वाले स्टॉक?

Stocks To Watch Today: आज कौन से हैं खबरों वाले स्टॉक?

आज किन शेयरों पर रहेगी नजर, बिजनेस टु़डे बाजार के साथ कीजिए अपनी तैयारी

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Feb 27, 2024 09:28 IST
share market

घरेलू शेयर बाजार सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 352 अंक गिरकर 72,790 पर और निफ्टी 90 अंक गिरकर 22,122 पर बंद हुआ। यहां उन शेयरों पर एक नजर है जिनके आज एक्शन में रहने की संभावना है।

वन 97 कम्युनिकेशंस

कंपनी ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक बोर्ड से अपना नामांकन वापस ले लिया है, और विजय शेखर शर्मा ने अंशकालिक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य के रूप में पद छोड़ दिया है।

भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स

प्रमोटर शशिकला रघुपति ने खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से 79.73 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर 18,11,464 इक्विटी शेयर बेचे, जिनकी कीमत 14.44 करोड़ रुपये थी।

केनरा बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक की मंजूरी के अधीन, ऋणदाता को प्रत्येक इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10 रुपये का अंकित मूल्य) को 5 इक्विटी शेयरों (प्रत्येक 2 रुपये का अंकित मूल्य) में विभाजित करने के लिए निदेशक मंडल से मंजूरी मिल गई है।

आसान यात्रा योजनाकार

मिनर्वा वेंचर्स फंड ने कंपनी में 48.75 करोड़ रुपये की औसत कीमत पर 90 लाख इक्विटी शेयर (पेड-अप इक्विटी के आधे प्रतिशत के बराबर) खरीदे, जिनकी कीमत 43.87 करोड़ रुपये थी।

डुकॉन इंफ्राटेक्नोलॉजीज

डुकॉन और जर्मनी के डेल्टाविज़न ने भारतीय बाजार के लिए रॉकेट ईंधन प्रणोदन प्रणाली और हाइड्रोजन ईंधन वितरण प्रणाली से संबंधित नवीन द्रव नियंत्रण समाधान प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

विप्रो

प्रौद्योगिकी सेवाओं और परामर्श कंपनी ने उद्यमों को उनके डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने में मदद करने के लिए नोकिया के साथ एक संयुक्त निजी वायरलेस समाधान पर हस्ताक्षर किया है। यह संयुक्त समाधान उद्यमों को उनके संचालन बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत अधिक सुरक्षित 5जी निजी वायरलेस नेटवर्क समाधान प्रदान करेगा।

टीवीएस मोटर कंपनी

सहायक कंपनी टीवीएस मोटर (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड 4 मिलियन यूरो में किलवाट जीएमबीएच में 8,000 और इक्विटी शेयर खरीदने पर सहमत हो गई है। इसके साथ, किलवाट जीएमबीएच में टीवीएस मोटर (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड की हिस्सेदारी 39.28 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत हो जाएगी।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ने कहा कि पूंजी जुटाने के लिए उसके निदेशकों की समिति ने योग्य संस्थागत खरीदारों (मॉर्गन स्टेनली एशिया (सिंगापुर) पीटीई, सोसाइटी जेनरल-ओओडीआई, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बीएनपी पारिबा फाइनेंशियल सहित) को 22,11,57,390 इक्विटी शेयरों के आवंटन को मंजूरी दे दी है। मार्केट्स, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और सुंदरम म्यूचुअल फंड) 142.78 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य के मुकाबले 135.65 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर, 3,000 करोड़ रुपये की राशि।

पावर मेक प्रोजेक्ट्स

कंपनी को ईपीसी आधार पर छत्तीसगढ़ में विद्युतीकृत चौथी रेलवे बीजी लाइन के निर्माण के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से 396.25 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

एचएफसीएल

कंपनी ने अपनी सामग्री सहायक कंपनी एचटीएल के साथ मिलकर देश की अग्रणी निजी दूरसंचार कंपनियों में से एक को ऑप्टिकल फाइबर केबल की आपूर्ति के लिए 40.36 करोड़ रुपये के खरीद ऑर्डर जीते हैं।

सीएमएस सूचना प्रणाली

CNBC-TV18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रमोटर सायन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड ब्लॉक डील के जरिए कंपनी में 26.7 फीसदी हिस्सेदारी 1,500 करोड़ रुपये में बेच सकती है। सौदे का न्यूनतम मूल्य 360 रुपये प्रति शेयर है, जो सोमवार के समापन मूल्य से 9 प्रतिशत की छूट है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
