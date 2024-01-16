Jio Financial Services के स्टॉक में गिरावट, Buy Or Sell क्या करें निवेशक?

अगस्त में Jio Financial Services की लिस्टिंग हुई। जिस लेवल पर स्टॉक की लिस्टिंग हुई उसके बाद स्टॉक नीचे आया और एक अच्छे टाइम तक एक रेंज बाउंड में ये स्टॉक फंसा रहा। लेकिन Q3 रिजल्ट्स के पहले स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। ये तेजी उन लेवल्स के भी ऊपर निकल गई, जहां पर इसकी लिस्टिंग हुई थी। लेकिन जब Jio Financial Services के रिजल्ट्स आए। उसके बाद सारी तेजी फुर्ररर हुई, तो ऐसा क्या हुआ कि रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के दौर में निवेशकों को क्या करना चाहिए? तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे?

कंपनी के नतीजे

मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने FY24Q3 के नतीजे घोषित कर दिए। रिलायंस ग्रुप से डीमर्ज हुई फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जियो फाइनेंशियल का मुनाफा दिसंबर तिमाही में 20% से ज्यादा घटा है। तीसरी तिमाही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टैंडअलोन मुनाफा 20.6% घटकर 70.48 करोड़ रुपये रहा है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक कंपनी की स्टैंडअलोन आय में भी 10% की गिरावट आई और ये 134 करोड़ रुपये रही है।

कंसोलिडेटेड आधार पर देखें तो कंपनी के मुनाफे में 56% की कमी देखने को मिली और ये 668.1 करोड़ रुपये से घटकर 293.8 रुपये हो गया। फाइनेंशियल ईयर की पहले 9 महीने के दौरान कंपनी का प्रॉफिट 1,294 करोड़ रुपये और रेवेन्यू 1,436 करोड़ रुपये रहा। दिसंबर तिमाही में कंपनी की इंटरेस्ट इनकम 269 करोड़ रुपये रही जो पिछली तिमाही में 186 करोड़ रुपये थी।

नतीजों के साथ जियो फाइनेंशियल ने सीनियर मैनेजमेंट में कुछ नियुक्तियों की भी जानकारी दी जो 15 जनवरी से प्रभावी होंगी। जियो फाइनेंशियल ने रुपाली अधिकारी सावंत को इंटर्नल ऑडिट का ग्रुप हेड नियुक्त किया। इसके अलावा कंपनी ने सुधीर रेड्डी गोवुला को 4 साल के लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया है। जियो फाइनेंशियल की कंसोलिडेटेड अर्निंग्स में उसकी सहयोगी कंपनियों, सब्सिडियरीज और जॉइंट वेंचर शामिल हैं। इनमें जियो फाइनेंस, जियो पेमेंट सॉल्यूशंस, रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग, जियो इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, जियो इनफॉरमेंशन एग्रीगेटर सर्विसेज, रिलायंस सर्विसेज एंड होल्डिंग्स, पेट्रोलियम ट्रस्ट और जेवी फर्म जियो पेमेंट्स बैंक शामिल हैं।

मार्केट एक्सपर्ट

बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से भी बात की उनका कहना है कि 250 पर स्टॉक का मजबूत सपोर्ट है। उनका कहना है कि आगे का टारगेट 275 और 300 के लेवल पर जा सकता है। इस गिरावट में खरीदारी का निवेशकों के पास मौका है। स्टॉक में प्रेशर शॉर्ट टर्म के लिए है।