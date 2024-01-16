ये SmallCap स्टॉक बनेगा नया Olectra Greentech? क्या है मार्केट एक्सपर्ट की राय?

आज हम एक ऐसे स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न सिर्फ स्मॉलकैप कंपनी है, बल्कि इसका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ EV यानि इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ है। हम यहां बात कर रहे हैं गुजरात बेस्ड कंपनी Wardwizard Innovations & Mobility की। ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या Wardwizard Innovations & Mobility भी Olectra Greentech की तरह भविष्य का मल्टीबैगर बन सकता है? क्योंकि एक वक्त था जब Olectra Greentech 60 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा था और आज ये 1600 के ऊपर निकल चुका है। साथ ही इस कंपनी के Q3 के नंबर्स जारी किए हैं? ये भी समझेंगे कि क्या ये रिजल्ट्स आगे की दिशा तय करेंगे? साथ ही कंपनी के लिए EV स्पेस के बाजार में क्या हैं चुनौतियां?

कंपनी के बारे में जरूरी बातें

सबसे पहले आपको इस कंपनी के बारे में जरूरी बातें जानते हैं ताकि आपको एक ग्राउंड तैयार हो सके। Wardwizard Innovations & Mobility गुजरात की कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 1982 में हुई थी जबकि साल 2015 में इसकी लिस्टिंग हुई। Wardwizard Innovations ने पहली इलेक्ट्रिक बाइक 2016 लॉन्च की। बेहद कम टाइम में कंपनी माइक्रोकैप से लेकर स्मॉलकैप बनकर उभरी है। कंपनी की ओर से दावा किया गया है कि ये BSE की पहली लिस्टेड कंपनी है जो पूरी तरह से EV से लेकर इलेक्ट्रिक अप्लाएंसेस की मैन्युफैक्चरिंग में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स JOY E बाइक है। वहीं Vyom Innovation के जरिए कंपनी एनर्जी सेविंग और इको-फैंडली प्रोडक्ट्स जैसे प्योरिफायर से लेकर स्मार्ट TV भी डेवलेप करती है। कंपनी भारत समेत युगांडा और नेपाल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी ने हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें एडिशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार की कंपनी वार्ड विजार्ड इनोवेशन ने जॉय बाइक और इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 6 कॉन्सेप्ट व्हीकल पेश किए हैं, जो आई-रिक नाम से जॉय इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है। कंपनी ने दो हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर और चार इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल के कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किए हैं। इनमें गोल्फ कार्ट, गार्बेज व्हीकल, ई-कार्ट और ई लोडर व्हीकल शामिल है। यहां तक के वार्ड विजार्ड ने ग्लोबल वाइब्रेंट समिट में नेक्स्ट जेनरेशन हाइड्रोजन फ्यूल सेल और इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी को भी प्रदर्शित किया है। कंपनी ने प्रोटोटाइप फ्यूल सेल स्कूटर दिखाया है और क्लीन और एफिशिएंट मोबिलिटी की तरफ अपने बढ़ते कदमों का इशारा किया है।

कंपनी के सेल्स और रिजल्ट रिपोर्ट

सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं फिर Q3 के नंबर्स पर। कंपनी के दिसंबर में 3500 यूनिट्स की बिक्री की है और ये नवंबर के मुकाबले 38% ज्यादा है। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। सबसे पहले आते हैं टोटल इनकम पर। दिसंबर 2022 में ये 69 करोड़ थे जो दिसंबर 2023 यानि इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 106 करोड़ हो गई हैं। वहीं अब आते हैं खर्चों की, तो पिछले साल तीसरी तिमाही में ये 65 करोड़ थी, लेकिन अब ये बढ़कर 98 करोड़ हो गया। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब सेल्स बढ़ेगी तो रॉ मटीरियल की जरूरत होगी और उससे कंपनी के खर्चें बढ़ेंगे। प्रॉफिट को देखें ये साढ़े 3 करोड़ से बढ़कर साढ़े 5 करोड़ के पार निकल गया है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पिछले तीन क्वार्टर से ये बढ़ रहा है। FY23Q1 में ये 0.07 था। Q2 में 0.09 और Q3 में ये बढ़कर 0.22 हो गया है।

स्टॉक का रिटर्न

पिछले 5 सालों में ये स्टॉक 1000% का रिटर्न दे चुका है। वहीं 6 महीनों में निवेशकों का पैसा डबल कर चुका है। अब समझते हैं कि इस स्टॉक को लेकर मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी का क्या व्यू है? उनका कहना है कि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। खासतौर पर Wardwizard Innovations & Mobility की बैटरी स्वापिंग का बिजनेस आगे चलकर गेमचेंजर साबित हो सकता है। चार्ट पर ये मजबूत दिख रहै है और आने वाले दिनों में ये स्टॉक 100 के लेवल को क्रॉस कर सकता है, जैसे ही ये लेवल पार होंगे तो 120-130 के लिए नई दौड़ दिखेगी। हालांकि उनका कहना है कि PE ज्यादा है लेकिन अच्छे क्वार्टर नंबर्स के हिसाब ज्यादा कंसर्न नहीं है। उनका कहना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है।

इस स्टॉक के दूसरे जरूरी पहलुओं के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले इसके PE की बात करें तो ये 208 है। जिस तरह से कंपनी का मार्केट कैप है करीब 2,065 करोड़ का लेकिन कंपनी प्रॉफिट देखें तो ये सिंगल डिजिट में 5 या साढ़े 5 करोड़ के आसपास हैं। Wardwizard Innovations & Mobility में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 70.45% है ये अच्छी बात है लेकिन FIIs की हिस्सेदारी जीरो है। कंपनी का मुकाबला Eicher Motors, TVS Motor, Hero Motocorp से है जो पहले से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर स्पेस में अपनी पैठ जमा चुके हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है? क्योंकि अब कंपनी नेक्स्ट जेनरेशन हाइड्रोजन फ्यूल सेल और इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी पर भी फोकस कर रही है। कंपनी ने प्रोटोटाइप फ्यूल सेल स्कूटर दिखाया है और क्लीन और एफिशिएंट मोबिलिटी की तरफ अपने बढ़ते कदमों का इशारा किया है।