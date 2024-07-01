200 रुपए के स्टॉक में आने वाली है बड़ी रैली? ब्रोकरेज ने क्या कहा जानिए?

आज हम एक ऐसे स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो पिछले कुछ वक्त का ठंठा रहा है यानि कुछ खास चला नहीं है। एक महीने में करीब 8% का रिटर्न। पिछले 6 महीने में नेगेटिव 1% रिटर्न। इस साल की शुरुआत से देखें तो भी नेगेटिव रिटर्न और एक साल में देखें तो 8% का निवेशकों को नुकसान हो चुका है। मौजूदा वक्त में स्टॉक करीब 200 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अब आप कहेंगे कि स्टॉक जब चला ही नहीं तो इस पर चर्चा क्यों? तो यहां पर जवाब ये है कि जो दुनियाभर के स्टॉक भाग जाते हैं तो उन पर चर्चा होती है, लेकिन एक स्टॉक जो अंडरपरफॉर्म कर रहा है उस भी उतनी ही चर्चा जरूरी है, खासतौर पर तब, जब ब्रोकरेज आने वाले दिनों में इस स्टॉक में बड़ी रैली की उम्मीद कर रहे हैं।

advertisement

स्टॉक का नाम

तो इस स्टॉक का नाम है EPL Limited, जिसे Essel Propack Limited के नाम से भी जाना जाता है। ये specialty packaging कंपनी है। Beauty & Cosmetics, Pharma & Health, Food, Oral और Home से जुड़े बिजनेस के लिए ये लेमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब की मैन्युफैक्चरिंग करती है।

Also Read: Emcure Pharmaceuticals और Bansal Wire Industries में निवेश का मौका, इस हफ्ते खुलेंगे IPO

क्लाइंट्स

अगर आप इनके क्लाइंट्स को देखें तो इसमें colgate, cipla, dabur, dr, reddy's, emami, glanmark, Godrej, GSK, Johnson & Johnson जैसे राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय प्लेयर्स हैं।

रिचर्स रिपोर्ट

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपनी एक रिचर्स रिपोर्ट जारी है। इस स्टॉक पर ब्रोकरेज की ओर से BUY रेटिंग दी है और 250 रुपए का टारगेट दिया है। यानि मौजूदा भाव से 26 प्रतिशत की मजबूत रैली आने की संभावना जताई गई है।

ब्रोकरेज

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि EPL लिमिटेड ने इनवेस्टिंग कम्युनिटी को होस्ट किया, जिसके बाद वापी फैसिलिटी में प्लांट का दौरा किया गया, जहां मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी में सुधार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी इनोवेशन और प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि वापी प्लांट के जरिएकंपनी कैप्स, ट्यूब्स का निमार्ण करती है और लेमिनेशन प्रिंटिंग करता है। ब्रोकरेज ने ये भी बताया कि EPL का लक्ष्य BNC सेगमेंट और ब्राजील के बाजार के जरिए ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, जिससे मार्जिन में धीरे-धीरे सुधार की संभावना है।

रिजल्ट्स

EPL Q4 Results के रिजल्ट्स देखें तो Total Income को छोड़कर Operating Profit, Profit After Tax, Operating Margin में अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है।