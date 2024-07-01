Emcure Pharmaceuticals और Bansal Wire Industries में निवेश का मौका, इस हफ्ते खुलेंगे IPO

शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए इस हफ्ते 2 IPO खुलने जा रहे है। इसमें एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल हैं। दोनों कंपनियों के IPO रिटेल निवेशकों के लिए 3 जुलाई से 5 जुलाई तक ओपन रहेंगे। 10 जुलाई को दोनों कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट होंगे। आइए इन दोनों कंपनियों IPO के बारे में एक-एक करके जानते हैं।

एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इस IPO के जरिए टोटल ₹1,952.03 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी ₹800 करोड़ के 7,936,507 फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है। जबकि, कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए ₹1,152.03 करोड़ के 11,428,839 शेयर बेच रहे हैं।

मैक्सिमम 196 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं रिटेल निवेशक

एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹960-₹1008 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 14 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹1008 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹14,112 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं, मैक्सिमम 13 लॉट यानी 196 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹197,568 इन्वेस्ट करने होंगे।

ग्रे मार्केट में एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का प्रीमियम 26.88%

IPO ओपन होने के पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 26.88% यानी ₹271 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹1008 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹1279 पर हो सकती है। हालांकि इससे केवल अनुमान लगाया जा सकता है, शेयर की लिस्टिंग की प्राइस ग्रे मार्केट की प्राइस से अलग होती है।

1981 में एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना हुई थी

एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स भारत की एक फार्मा यानी दवाई बनाने वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। कंपनी दवाइयों को बनाने और ग्लोबल लेवल पर मार्केटिंग करने के साथ रिसर्च भी करती है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की भारत में 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। ये फैसिलिटीज अलग-अलग फार्मास्यूटिकल और बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का उत्पादन कर सकती हैं, जिनमें गोलियां, लिक्विड सबसेंट्स और इंजेक्शन सहित कई प्रोडक्ट शामिल हैं।

बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस IPO के जरिए टोटल ₹745 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी पूरे ₹745 करोड़ के 29,101,562 इश्यू कर रही है। कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल के जरिए एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं।



मैक्सिमम 754 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं रिटेल निवेशक

बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹243-₹256 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 58 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹256 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹14,848 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं, मैक्सिमम 13 लॉट यानी 754 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹193,024 इन्वेस्ट करने होंगे।

बंसल वायर इंडस्ट्रीज की स्थापना 1985 में हुई थी

बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक स्टेनलेस स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी। कंपनी 3,000 से ज्यादा तरह के स्टील वायर प्रोडक्ट बनाती है, जिसका साइज बहुत पतले से लेकर बहुत मोटे तक होता है। कंपनी देश में अपने प्रोडक्ट को बेचने के साथ 50 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट का निर्यात भी करती है।

दोनों IPO में 35% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व

दोनों IPO में इश्यू का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा 35% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी का 15% हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए रिजर्व है।