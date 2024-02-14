IREDA के शेयर पांच सत्रों में 22% गिरे? आगे क्या?

इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के शेयर पिछले पांच सत्रों से घाटे में चल रहे हैं। पांच दिनों में मल्टीबैगर स्टॉक में 22% की गिरावट आई है। 6 फरवरी को 209.35 रुपये पर बंद हुआ स्टॉक 13 फरवरी को 162.10 रुपये पर बंद हुआ। पिछले सत्र के दौरान IREDA का स्टॉक 5% के निचले सर्किट में 162.10 रुपये पर अटका हुआ था। सोमवार को यह 170.60 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप गिरकर 43,568.67 करोड़ रुपये हो गया। बीएसई पर इरेडा के 7.64 लाख शेयरों में 12.39 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। सुधार के मौजूदा चरण से पहले, स्टॉक इस साल 6 फरवरी को 215 रुपये के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इसके आईपीओ इश्यू प्राइस 32 रुपये की तुलना में, स्टॉक 6 फरवरी तक 572% बढ़ गया था।

मौजूदा चरण

हालाँकि, सुधार के मौजूदा चरण के बाद भी स्टॉक मल्टीबैगर है। आईपीओ इश्यू प्राइस 32 रुपये से अब तक यह शेयर 406% बढ़ चुका है। तकनीकी रूप से, स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 52.7 पर है, जो दर्शाता है कि यह न तो ओवरबॉट और न ही ओवरसोल्ड जोन में कारोबार कर रहा है।

टिप्स2ट्रेड्स

टिप्स2ट्रेड्स के अभिजीत ने कहा, "आईआरईडीए स्टॉक की कीमत मंदी है क्योंकि यह दैनिक चार्ट पर अब 170.65 रुपये पर मजबूत प्रतिरोध के साथ अत्यधिक खरीदा गया है। 148 रुपये के समर्थन के नीचे दैनिक बंद होने से निकट अवधि में 124 रुपये का लक्ष्य मिल सकता है। "

IREDA के शेयर

पिछले साल 29 नवंबर को IREDA के शेयर 50 रुपये पर लिस्ट हुए थे। बाजार में पहली बार आईपीओ के 32 रुपये के निर्गम मूल्य पर 56.25% का प्रीमियम दर्ज किया गया। आईपीओ 21 नवंबर से 23 नवंबर, 2023 तक आयोजित किया गया था। IREDA के IPO का प्राइस बैंड 460 शेयरों के लॉट साइज के साथ 30-32 रुपये था।



अस्वीकरण: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।