BHEL Q3 Result: 149 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा, शेयर 7% गिरा
तीसरी तिमाही की आय की घोषणा के बाद बीएसई पर बीएचईएल के शेयर 6.83% फिसलकर 201.50 रुपये पर आ गए। फर्म के कुल 31.75 लाख शेयरों में 61.82 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही में 42 करोड़ रुपये के मुनाफे के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में 149 करोड़ रुपये का समेकित घाटा दर्ज किया। तीसरी तिमाही में कुल राजस्व 4.56% बढ़कर 5503.81 करोड़ रुपये हो गया, जबकि इसी तिमाही में यह 5263.68 करोड़ रुपये था।
Also Read: 20 लाख करोड़ का Market Cap टच करने वाला पहला भारतीय शेयर बना Reliance Industries
दिसंबर 2022 तिमाही
कंपनी ने दिसंबर 2022 तिमाही में 52.71 करोड़ रुपये के मुनाफे के मुकाबले पिछली तिमाही में कर पूर्व 194.91 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया। तीसरी तिमाही में कुल खर्च 9.32% बढ़कर 5816.87 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की अवधि में 5320.84 करोड़ रुपये था।
तीसरी तिमाही की आय
तीसरी तिमाही की आय की घोषणा के बाद बीएसई पर बीएचईएल के शेयर 6.83% फिसलकर 201.50 रुपये पर आ गए। फर्म के कुल 31.75 लाख शेयरों में 61.82 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। कंपनी का मार्केट कैप गिरकर 74,063 करोड़ रुपये हो गया. बीएसई पर स्टॉक 1.39% गिरकर 213.30 रुपये पर बंद हुआ।