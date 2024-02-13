20 लाख करोड़ का Market Cap टच करने वाला पहला भारतीय शेयर बना Reliance Industries
रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी के दिसंबर क्वॉर्टर के रिजल्ट पर नजर डाले तो टैक्स देने के बाद कंपनी का कुल नेट प्रॉफिट लगभग 19641 करोड रुपए था। जो कि लास्ट क्वार्टर के मुकाबले 1.2 फीसदी कम था।
देश की दिग्गज कंपनी Reliance Industries Limited मंगलवार के कारोबारी सत्र में 20 लाख करोड़ का Market Cap छूने वाली कंपनी बन गई है। मंगलवार के कारोबारी सत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक 1.89 फीसदी की तेजी के साथ अपने 52 वीक के फ्रेश हाई लेवल 2,937.85 रुपए के लेवल पर पहुंच गया था।
रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप
बीते 29 जनवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी ने 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच किया था। बीते दो सप्ताह में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी ने करीब 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप अर्जित किया है। तेल और टेलीकॉम सेक्टर में बिजनेस करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज दलाल स्ट्रीट की उन कंपनियों में शामिल है जिन्होंने अपने निवेशकों को गजब का रिटर्न बना कर दिया है। साल 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी ने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल टच किया था, वही साल 2019 में कंपनी ने 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच किया है। चालू कैलेंडर ईयर में रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक लगभग 14 फिसद की तेजी दिखा चुका है।
Also Read: Paytm की समीक्षा की शायद ही कोई गुंजाइश, Governer बोले - RBI बहुत सोच-समझकर फैसला लेती है, ग्राहकों का हित सबसे ऊपर
दिसंबर क्वॉर्टर के रिजल्ट
रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी के दिसंबर क्वॉर्टर के रिजल्ट पर नजर डाले तो टैक्स देने के बाद कंपनी का कुल नेट प्रॉफिट लगभग 19641 करोड रुपए था। जो कि लास्ट क्वार्टर के मुकाबले 1.2 फीसदी कम था। दुनिया की टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टेनली ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर 2821 रूपये का टारगेट प्राइस भी दिया है। अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर 3140 रुपए का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है। एक और ब्रोकरेज फर्म शेयरखान ने खरीदारी करने की रेटिंग प्रदान की है। वहीं सिटी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को डाउनग्रेड करते हुए न्यूट्रल रहने की रेटिंग दी है साथ ही टारगेट प्राइस के तौर पर 2910 रुपए दिया है।