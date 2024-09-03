IREDA Share News: इस खबर के क्या ये रॉकेट बनने वाला है?

Indian Renewable Energy Development Agency Ltd (IREDA) के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार को भी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। काफी लोग सोच रहे हैं कि ये स्टॉक क्या फिर से तेजी दिखाएगा। फिलहाल इस स्टॉक पर एक बड़ा अपडेट आया है। जिस स्टॉक का 52-wk high करीब 310 रुपए था, वहां से स्टॉक का भाव 236 रुपए पर आ गया है। निवेशकों के मन में सवाल है कि आखिर स्टॉक में तेजी कब लौटेगी?

स्टॉक पर आया बड़ा अपडेट

IREDA के चेयरमैन प्रदीप कुमार दास का कहना है कि सरकार की ओर से कंपनी में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने पर विचार चल रहा है। प्रदीप कुमार दास ने कहा कि सरकार के साथ हिस्सा बिक्री पर चर्चा एडवांस स्टेज पर है। एक इंटरव्यू के दौरान भी कंपनी की ओर से बयान आया है कि करीब 4,500 करोड़ का फंड जुटाने के लिए हिस्सेदारी की बिक्री की जा रही है।

स्टॉक में लौटेगी तेजी?

अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस कदम से स्टॉक पर क्या होगा असर? तो बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से बात की। उनका कहना है कि ये खबर स्टॉक के लिए अच्छी है। फंड जुटाने के लिए उठा जा रहे हैं इस कदम से स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनी फंड के जरिए बिजनेस के एक्सपेंशन प्लान पर काम करेगी, जिससे स्टॉक को मजबूती मिलेगी।

1 साल के लिए share price target 330 रुपये रखा

आपको बता दें कि ब्रोकरेज फर्म ICICI Securities ने IREDA के शेयरों का अगले 12 महीने यानी 1 साल के लिए share price target 330 रुपये रखा है। ब्रोकरेज का मानना है कि IREDA के लिए आउटलुक अच्छा है क्योंकि आने वाले सालों में रिन्यूबल एनर्जी पर फोकस बढ़ने वाला है। COP28 में भारत समे कई देशों ने 2030 तक अपनी रिन्यूबल एनर्जी को तीन गुना करने का फैसला लिया है।

क्या करती है IREDA?

कंपनी रिन्यूबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फंड प्रदान करने का काम करती है। भारत के पास 2030 तक 500 गीगावॉट रिन्यूबल एनर्जी प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।