HAL Share News: सरकारी फैसले के बाद दौड़ा इस सरकारी कंपनी का स्टॉक

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयरों में मंगलवार को 5% से अधिक की तेजी देखी गई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भारतीय वायु सेना के सुखोई-30 एमकेआई विमानों के लिए ₹26,000 करोड़ के 240 एरो-इंजन की खरीद को मंजूरी दी, जो एचएएल करेगी और इन विमानों में लगाएगी।

एरो-इंजनों की डिलीवरी एक साल बाद शुरू होगी

इन एरो-इंजनों की डिलीवरी एक साल बाद शुरू होगी और आठ साल में पूरी हो जाएगी। ये इंजन HAL के कोरापुट डिवीजन में निर्मित किए जाएंगे और इनमें 54% से अधिक स्वदेशी सामग्री होगी। इस खबर के बाद स्टॉक में रौनक लौट आई। पिछले कुछ समय से ये स्टॉक गिरावट देख रहा था।

HAL के शेयर बीएसई पर 5.09% की मजबूती

HAL के शेयर बीएसई पर 5.09% की मजबूती के साथ ₹4,925.00 प्रति शेयर पर खुले उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई। इससे पहले एचएएल में निगेटिव खबरें आई थी। हाल ही में GE एयरोस्पेस में सप्लाई चेन में व्यवधान के कारण LCA तेजस Mk1A विमान की डिलीवरी में देरी पर एनालिस्टों ने चिंता व्यक्त की थी।

सुखोई-30MKI एरो-इंजन के लिए ₹26,000 करोड़ के ऑर्डर से यह ऑर्डर बुक ₹1.2 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद

हाल ही में किए गए सुखोई-30MKI एरो-इंजन के लिए ₹26,000 करोड़ के ऑर्डर से यह ऑर्डर बुक ₹1.2 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसकी डिलीवरी FY26 से शुरू होगी। इसके अलावा, HAL की ऑर्डर पाइपलाइन बेहद मजबूत नजर आ रही है, जिसमें ALH, LUH, सु-30, और RD-33 इंजनों के लिए ₹48,000 करोड़ के ऑर्डर अंतिम चरण में हैं और निकट भविष्य में पूरे होने की उम्मीद है। इसके अलावा, RoH के लिए ₹18,000 करोड़ का ऑर्डर भी जल्द ही मिलने की उम्मीद है।