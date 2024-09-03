बाजार में इन दिनों अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में ब्रोकरेज भी कुछ स्टॉक्स पर काफी बुलिश दिख रहे हैं। इन स्टॉक्स में Zomato से लेकर सरकारी डिफेंस कंपनी HAL पर हैरान करने पर लक्ष्य दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं, क्या कहती हैं रिपोर्ट्स?

advertisement

Zomato पर CLSA की रिपोर्ट

Overweight Call, TARGET 355/शेयर

ब्रोकरेज का मानना है कि भारत में रिटेल सप्लाई चेन और क्लिक कॉमर्स नया आकार ले रहा है। क्विक कॉमर्स बढ़ते नए ब्रांड्स के चलते प्राइस कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। इससे Zomato को सबसे बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। वित्त वर्ष 2025 में Blinkit के लिए EBITDA और Net Profit पॉजिटिव में बदल जाएगा।

HAL पर Antique की रिपोर्ट

BUY की सलाह, TARGET 6,145/शेयर

ब्रोकरेज का मानना है कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने भारतीय वायु सेना (IAF) के Su-30 MKI एयरक्राफ्ट के लिए 240 AL-31FP एयरो-इंजनों की खरीद को हरी झंडी एक पॉजिटिव संकेत है। 26,000 करोड़ रुपये से अधिक के इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत HAL इन इंजनों को खरीद कैटेगरी के तहत उपलब्ध कराएगी, जिससे कंपनी की ऑर्डर बुक को और मजबूती मिलेगी

Vedanta पर Citi की रिपोर्ट

BUY की सलाह, TARGET 430/शेयर

कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए तीसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है. सोमवार को हुई कंपनी की बोर्ड मीटिंग में 1 रुपये प्रति शेयर के फेस वैल्यू वाले शेयर के लिए 20 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी का फोकस लगातार कर्ज करने पर है।

Aadhar Housing पर Kotak की रिपोर्ट

BUY की सलाह, TARGET 550/शेयर

अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में लंबा ट्रेक रिकॉर्ड है, बेहतर भौगोलिक उपस्थिति और कस्टमर प्रोफ़ाइल के चलते कंपनी में मजबूती देखने को मिल सकती है। कम क्रेडिट लागत के साथ 21% AUM CAGR (FY2024-27E) बढ़ाएगी।

