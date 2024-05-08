IRB Infra Latest News: 1 साल में 143% भागा ये शेयर

IRB Infrastructure Developers Limited (आईआरबी इंफ्रा) के शेयरों में बुधवार के कारोबार में मार्च तिमाही (Q4FY24) के नतीजों के बाद 3% की बढ़ोतरी देखी गई। विश्लेषकों ने कहा कि चौथी तिमाही के राजस्व और लाभ प्रिंट उनके अनुमान से बेहतर थे, लेकिन कमजोर मिश्रण के कारण मार्जिन निराश करने वाला रहा। पिछले एक साल में 143 %की तेजी के बाद उन्हें शेयर के लिए आगे सीमित संभावना दिख रही है।

बेहतर विकास और मार्जिन में परिणामी सुधार

HDFC Institutional Equities ने कहा, "हमने हमने बेहतर विकास और मार्जिन में परिणामी सुधार को ध्यान में रखते हुए अपने ईपीएस अनुमानों को फिर से बढ़ाया है। ऑर्डरिंग पर बेहतर दृष्टिकोण, उम्मीद से बेहतर टोल वृद्धि और संभावित ब्याज दर में कटौती को देखते हुए, हम अपने एसओटीपी-आधारित लक्ष्य मूल्य को बढ़ाकर 72 रुपये प्रति शेयर कर रहे हैं। सीएमपी पर सीमित उछाल के कारण, हम स्टॉक पर अपनी एडीडी रेटिंग बनाए रखते हैं।"कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के लिए, आईआरबी के आंकड़े परिणाम के अनुरूप थे, क्योंकि मजबूत क्रियान्वयन (परियोजना में तेजी और बेहतर टोल संग्रह) को स्थिर मार्जिन प्रदर्शन से सहायता मिली थी।

ब्रोकरेज ने कहा

ब्रोकरेज ने कहा, "हम मार्च 2026 ई तक आगे बढ़ते हुए 70 रुपये (पहले 65 रुपये) के संशोधित एफवी के साथ एडीडी रेटिंग बरकरार रखते हैं।"मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि आईआरबी के ऑर्डर प्रवाह में आगे चलकर तेजी आ सकती है। 34,800 करोड़ रुपये की मजबूत ऑर्डर बुक और

बीओटी परियोजनाओं द्वारा संचालित एक मजबूत टेंडर पाइपलाइन के साथ, इसे वित्त वर्ष 24-26 के दौरान 13 प्रतिशत की सीएजीआर की राजस्व वृद्धि की उम्मीद है।