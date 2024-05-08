Aadhar Housing Finance IPO: क्या आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारAadhar Housing Finance IPO: क्या आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं?

वित्तीय रूप से, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने आशाजनक वृद्धि दिखाई है, जिसमें 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्षों के बीच राजस्व में 18.22% की वृद्धि और कर के बाद लाभ (पीएटी) में 22.22% की वृद्धि हुई है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 8, 2024 15:36 IST
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का IPO बुधवार को खुल गया जिसका लक्ष्य 3,000 करोड़ रुपये जुटाना है
Aadhaar Housing Finance Limited का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) बुधवार को अभिदान के लिए खुल गया जिसका लक्ष्य 3,000 करोड़ रुपये जुटाना है। ब्लैकरॉक द्वारा समर्थित हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अपने शेयरों की कीमत 300 रुपये से 315 रुपये प्रति शेयर पर पेश कर रही है। इस आईपीओ की सदस्यता लेने के इच्छुक निवेशक 10 मई तक ऐसा कर सकते हैं, जिसमें न्यूनतम लॉट साइज 47 शेयर है, जिसके लिए न्यूनतम 14,805 रुपये का निवेश आवश्यक है।

शेयर आवंटन

कंपनी 13 मई तक शेयर आवंटन के आधार को अंतिम रूप देने की योजना बना रही है और 14 मई को रिफंड शुरू करने की उम्मीद है। आधार हाउसिंग फाइनेंस 15 मई को स्टॉक एक्सचेंजों में अपनी शुरुआत करने वाला है।

Also Read: 6 महीने में इस स्टॉक ने दिया निगेटिव रिटर्न, अब आई स्टॉक पर अच्छी खबर

क्या आपको आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ में शामिल होना चाहिए?

मेहता इक्विटीज लिमिटेड के रिसर्च एनालिस्ट राजन शिंदे ने कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 में परिचालन से राजस्व और शुद्ध लाभ में 18.2% और 22.5% की अच्छी वृद्धि दिखाई है और 'सब्सक्राइब' रेटिंग दी है। मेहता इक्विटीज लिमिटेड के रिसर्च एनालिस्ट राजन शिंदे ने कहा, "टियर 4 और टियर 5 शहरों में इसकी बढ़ती पहुंच आशाजनक विकास संभावनाओं का संकेत देती है। इसलिए, सभी मापदंडों पर विचार करते हुए, हम निवेशकों को दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के लिए इस इश्यू को "सब्सक्राइब" करने की सलाह दे रहे हैं।"

आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ नवीनतम जीएमपी

आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) 8 मई, 2024 की सुबह तक 70 रुपये है। 315 रुपये प्रति शेयर के मूल्य बैंड को देखते हुए, आईपीओ के लिए अनुमानित सूचीकरण मूल्य 385 रुपये (मूल्य बैंड + जीएमपी) होगा।

आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में जानिए

कंपनी आईपीओ से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग उधार गतिविधियों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करना चाहती है। 2010 में स्थापित, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड निम्न आय वर्ग को आवास वित्त समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। कंपनी भारत के टियर 4 और टियर 5 शहरों में ग्राहकों की सेवा करने के लिए गहन शाखाओं और बिक्री कार्यालयों के माध्यम से काम करती है। वित्तीय रूप से, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने आशाजनक वृद्धि दिखाई है, जिसमें 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्षों के बीच राजस्व में 18.22% की वृद्धि और कर के बाद लाभ (पीएटी) में 22.22% की वृद्धि हुई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
May 8, 2024