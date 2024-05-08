scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार6 महीने में इस स्टॉक ने दिया निगेटिव रिटर्न, अब आई स्टॉक पर अच्छी खबर

6 महीने में इस स्टॉक ने दिया निगेटिव रिटर्न, अब आई स्टॉक पर अच्छी खबर

मुंबई स्थित आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स भारत में औद्योगिक और चिकित्सा गैसों का सबसे बड़ा निर्माता है। इसकी 47 ऑपरेटिंग स्थानों से वितरित तरल गैसों की 3,400 टन प्रति दिन (TPD) विनिर्माण क्षमता है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 8, 2024 14:28 IST
आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स भारत में औद्योगिक और चिकित्सा गैसों का सबसे बड़ा निर्माता है
आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स भारत में औद्योगिक और चिकित्सा गैसों का सबसे बड़ा निर्माता है

Inox Air Products ने मंगलवार को कहा कि वह Rajasthan के chittorgarh में 190 टन की वार्षिक क्षमता वाली अपनी पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना स्थापित करेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि स्वच्छ ऊर्जा 20 साल के ऑफटेक समझौते के तहत असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड (एआईएस) को आपूर्ति की जाएगी। इसने कहा, "यह फ्लोट ग्लास उद्योग के लिए भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। प्लांट में इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से प्रति वर्ष 190 टन तक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने की क्षमता होगी।" परियोजना सौर ऊर्जा से संचालित होगी। आईनॉक्स का लक्ष्य जुलाई 2024 तक इस परियोजना को चालू करना है। इस परियोजना से कार्बन उत्सर्जन में सालाना लगभग 1,250 मीट्रिक टन (एमटी) और 20 साल की अवधि में 25,000 मीट्रिक टन की कमी आने की उम्मीद है।

advertisement

Also Read: Virat Kohli Backed IPO: Go Digit अगले सप्ताह आईपीओ लॉन्च करेगी

आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के प्रबंध निदेशक

आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ जैन ने कहा, "हमें अपनी ग्रीन हाइड्रोजन यात्रा शुरू करने पर गर्व है क्योंकि हम एआईएस के चित्तौड़गढ़ संयंत्र के लिए भागीदार हैं और अपने पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को आकार दे रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में, हमारे देश ने ग्रीन इकॉनमी पर बहुत ध्यान दिया है, जिसे व्यापक राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और 2070 तक भारत को नेट-ज़ीरो बनाने की महत्वाकांक्षा द्वारा समर्थित किया गया है।" कंपनी ने परियोजना से संबंधित किसी भी वित्तीय विवरण का खुलासा नहीं किया। मुंबई स्थित आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स भारत में औद्योगिक और चिकित्सा गैसों का सबसे बड़ा निर्माता है। इसकी 47 ऑपरेटिंग स्थानों से वितरित तरल गैसों की 3,400 टन प्रति दिन (TPD) विनिर्माण क्षमता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
May 8, 2024