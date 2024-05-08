Virat Kohli Backed IPO: Go Digit अगले सप्ताह आईपीओ लॉन्च करेगी

Go Digit General Insurance अगले सप्ताह अपना IPO लॉन्च करने की योजना बना रही है। ये बीमा कंपनी अपने आईपीओ के जरिए 1,500 करोड़ रुपये जुटा सकती है, जिसमें 1,250 करोड़ रुपये की ताजा शेयर बिक्री और इसके प्रमोटरों और कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 10.94 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है, जो कुल मिलाकर 250 करोड़ रुपये तक है। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस मोटर, स्वास्थ्य, यात्रा, संपत्ति और समुद्री बीमा जैसे बीमा उत्पादों में विशेषज्ञता रखता है। कंपनी को मंजूरी प्रक्रिया में कई देरी का सामना करने के बाद मार्च 2024 में पूंजी बाजार नियामक सेबी से अपनी प्रारंभिक हिस्सेदारी बिक्री शुरू करने के लिए हरी झंडी मिल गई थी।

वित्तीय स्थिरता

अपने पूंजी भंडार को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के इरादे से, गो डिजिट अपने आईपीओ से जुटाई गई धनराशि का उपयोग करने का इरादा रखता है। बाजार विश्लेषक गो डिजिट के आईपीओ की प्रगति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं, उन्हें कंपनी के मजबूत प्रदर्शन और बीमा उद्योग में रणनीतिक पैर जमाने के कारण निवेशकों की काफी दिलचस्पी की उम्मीद है।

डीआरएचपी

डीआरएचपी के अनुसार, दिग्गज भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी अभिनेत्री पत्नी अनुष्का शर्मा भी कंपनी के शेयरधारकों में शामिल हैं। फरवरी 2020 में, विराट कोहली ने 75 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 2,66,667 इक्विटी शेयर खरीदने के लिए कंपनी में 2 करोड़ रुपये का निवेश किया था। दूसरी ओर, अनुष्का ने उसी कीमत पर 66,667 इक्विटी शेयर खरीदे और कंपनी में 50 लाख रुपये का निवेश किया। गो डिजिट में कंपनी के योग्य कर्मचारियों के लिए कुछ शेयर आरक्षित हो सकते हैं। नेट ऑफर में से 75% शेयर योग्य संस्थागत बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होंगे, जबकि 15% शेयर गैर-संस्थागत निवेशकों को आवंटित किए जाएंगे। खुदरा निवेशकों के लिए नेट ऑफर में केवल 10% शेयर आरक्षित होंगे।

रजिस्ट्रार नियुक्त

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी, एक्सिस कैपिटल, एचडीएफसी बैंक, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज और आईआईएफएल सिक्योरिटीज गो डिजिट के आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया को इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे।