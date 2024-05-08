Stocks in News Today: एलएंडटी, डॉ. रेड्डीज लैब्स, एलटीआईमाइंडट्री, पीबी फिनटेक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर और वोल्टास

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStocks in News Today: एलएंडटी, डॉ. रेड्डीज लैब्स, एलटीआईमाइंडट्री, पीबी फिनटेक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर और वोल्टास

एसी निर्माता वोल्टास ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 19% की गिरावट दर्ज की, जो 116 करोड़ रुपये रहा। टाटा समूह की इस कंपनी का परिचालन से समेकित राजस्व Q4FY24 में 42 प्रतिशत बढ़कर 4,203 करोड़ रुपये हो गया। बोर्ड ने वर्ष 2023-24 के लिए 5.5 रुपये प्रति शेयर के लाभांश की सिफारिश की।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 8, 2024 09:10 IST
वैश्विक संकेतों के बावजूद, भारतीय शेयर बाजारों में मंगलवार को चुनाव से जुड़ी अनिश्चितता के बीच मुनाफावसूली का एक और सत्र देखने को मिला

सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बावजूद, भारतीय शेयर बाजारों में मंगलवार को चुनाव से जुड़ी अनिश्चितता के बीच मुनाफावसूली का एक और सत्र देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स 383.69 अंक या 0.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 73,511.85 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स 140.20 अंक या 0.62 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,302.50 पर बंद हुआ। बुधवार, 8 मई, 2024 को ओपनिंग बेल से पहले ये शेयर सुर्खियों में रह सकते हैं:

Q4 परिणाम आज: लार्सन एंड टुब्रो, टाटा पावर कंपनी, केनरा बैंक, टीवीएस मोटर कंपनी, हीरो मोटोकॉर्प, भारत फोर्ज, बीएसई, एसकेएफ इंडिया, पीरामल एंटरप्राइजेज, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल, कैप्री ग्लोबल कैपिटल, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी और एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग उन कंपनियों में शामिल हैं जो आज अपने मार्च 2024 तिमाही के नतीजों की घोषणा करेंगी।

डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज: फार्मा प्रमुख ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 1,307 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में 36.3 प्रतिशत अधिक है, जबकि अन्य आय पिछले साल की तुलना में 133 प्रतिशत बढ़कर 656 करोड़ रुपये हो गई। परिचालन से राजस्व इस तिमाही में 12.5% बढ़कर 7,083 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वैश्विक जेनेरिक कारोबार में पिछले साल की तुलना में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

Also Read: BTTV Exclusive: चुनाव के बाद क्या है नीलेश शाह की बाज़ार पर राय

एलटीआईमाइंडट्री: आईटी कंपनी प्रमुख ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी आईबीएम के साथ मिलकर भारत के लिए एक वैश्विक, संयुक्त जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) स्थापित किया है। यह केंद्र ग्राहकों की जनरेटिव एआई अपनाने की यात्रा को तेज करने के लिए पॉइंट समाधान बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

जेएसडब्ल्यू एनर्जी: जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी ने मार्च 2024 तिमाही के लिए 345.3 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो कम ईंधन लागत के साथ मजबूत परिचालन आंकड़ों के कारण कम राजस्व के बावजूद 22.4 प्रतिशत की वृद्धि है। तिमाही के लिए परिचालन से राजस्व 3.2 प्रतिशत बढ़कर 2,755.9 करोड़ रुपये हो गया।

यूनाइटेड ब्रुअरीज: किंगफिशर ब्रुअरीज ने वित्त वर्ष 2023-24 की मार्च तिमाही के लिए 81.55 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि से आठ गुना अधिक है। इसका राजस्व 17.3% बढ़कर 4,788.68 करोड़ रुपये रहा। बोर्ड ने 10 रुपये प्रति शेयर का लाभांश प्रस्तावित किया।

पीबी फिनटेक: पॉलिसीबाज़ार ऑपरेटर ने मार्च 2024 तिमाही के लिए 60.19 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 9.34 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। तिमाही के दौरान राजस्व 25 प्रतिशत बढ़कर 1,090 करोड़ रुपये हो गया और इसी अवधि के दौरान प्रीमियम 43 प्रतिशत बढ़कर 5,127 करोड़ रुपये हो गया।

पिडिलाइट इंडस्ट्रीज: एडहेसिव बनाने वाली इस कंपनी ने मार्च तिमाही 2024 के लिए 304.3 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया, जो पिछले साल की तुलना में 6.4 प्रतिशत अधिक है। कंपनी को 71.7 करोड़ रुपये का असाधारण घाटा हुआ है। साथ ही, कम इनपुट लागत पर मजबूत परिचालन संख्या भी रही। परिचालन से होने वाला राजस्व इस तिमाही में 7.9 प्रतिशत बढ़कर 2,901.9 करोड़ रुपये हो गया।

वोल्टास: एसी निर्माता वोल्टास ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 19 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो 116 करोड़ रुपये रहा। टाटा समूह की इस कंपनी का परिचालन से समेकित राजस्व Q4FY24 में 42 प्रतिशत बढ़कर 4,203 करोड़ रुपये हो गया। बोर्ड ने वर्ष 2023-24 के लिए 5.5 रुपये प्रति शेयर के लाभांश की सिफारिश की।

डिक्सन टेक्नोलॉजीज: उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता की सहायक कंपनी डिक्सन इलेक्ट्रो एप्लाइंसेस ने दूरसंचार उत्पादों के विकास और विनिर्माण के लिए नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स ओवाई (नोकिया) के साथ एक समझौता किया है।

इंद्रप्रस्थ गैस: जनवरी-मार्च 2024 तिमाही में पाइप्ड गैस वितरक का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़कर 382.8 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के लिए राजस्व 3,596.8 करोड़ रुपये पर स्थिर रहा। IGL बोर्ड ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ₹5 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की भी सिफारिश की।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
