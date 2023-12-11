14 दिसंबर को फिर आ रहा है इस कंपनी का IPO

इस हफ्ते की शुरुआत के साथ ही IPO बाजार की रौनक फिर लौट आई है। इस हफ्ते एक के बाद एक नए IPOs आने जा रहे हैं और निवेशकों के पास इसे भुनाने का पूरा मौका है यानि की बंपर मुनाफा कमाने की तैयारी में हैं निवेशक। तो अब किस IPO की बात कर रहा हूं तो। मैं बात कर रहा हूं। Cryogenic Equipment Manufacturer Inox India, जिसे आप Inox India के नाम से भी जानते हैं। अब इसका IPO कब आ रहा है तो 14 दिसंबर को इस कंपनी ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करने का फैसला किया है। डोम्स इंडस्ट्रीज और इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बाद सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला ये तीसरा IPO होगा। पब्लिक इश्यू की एंकर बुक 13 दिसंबर को एक दिन के लिए खोली जाएगी, जबकि ऑफर 18 दिसंबर को बंद होगा। 19 दिसंबर तक आईपीओ शेयरों के आवंटन को अंतिम रूप दिया जाएगा, जबकि इक्विटी शेयर सफल निवेशकों के डीमैट खातों में 20 दिसंबर को जमा किए जाएंगे यानि 20 दिसंबर को आपके अकाउंट में Inox India के शेयर नजर आएंगे। इक्विटी शेयरों में कारोबार 21 दिसंबर से BSE और NSE पर शुरू होगा।

अब ऐसे में सवाल उठता है कि इसका प्राइस बैंड क्या होगा?

तो इसका प्राइस बैंड 627 से 660 के बीच तय किया गया है। एक लॉट 22 शेयरों का होगा यानि कि रिटेल निवेशकों के एक लॉट के लिए 14,520 रुपये चुकाने होंगे और ये तबतक ब्लॉक रहेंगे जब तक ये क्लीयर नहीं हो जाता कि आपका IPO में नंबर आया है या नहीं । अधिकतम निवेश 286 शेयरों का होगा, जिसके तहत 1 लाख अठ्ठासी हजार रुपये जमा करने होंगे। कंपनी की योजना है कि OFS के जरिए 1,459 करोड़ रुपये जुटाए जाए। OFS में बेचने वाले शेयरधारकों में सिद्धार्थ जैन, पवन कुमार जैन, नयनतारा जैन, इशिता जैन और मंजू जैन शामिल हैं। आपको बता दें कि ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं।

अब अगल सवाल है कि क्या करती है कंपनी?

आपको बता दें कि ये कंपनी गुजरात बेस्ड है, जो इंडस्ट्रियल गैसों, LNG, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी एंड स्टील जैसे इंडस्ट्री को सर्विसेस मुहैया कराती है। यानि की ये INOX इंडिया क्रायोजेनिक उपकरण बनाती है। साथ ही क्रायोजेनिक सॉल्यूशन्स के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण और उपकरणों और प्रणालियों की स्थापना में सॉल्यूशन देती है। ये कंपनी पिछले 30 सालों से इस तरह की सर्विसेस दे रही है।

अब एक बार कंपनी के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी के मुनाफे में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली थी और ये 152 करोड़ रुपये के करीब रहा था, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी को 130 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी की आय 965 करोड़ रुपये थी, जो कि एक वित्त वर्ष पहले 782 करोड़ रुपये थी। ये हर मामले में मुनाफा हो या आय बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं अब कर्ज की स्थिति भी देख लेते हैं। कंपनी पर कर्ज 9 करोड़ रुपये का है, जो कि पहले 54 करोड़ से भी ज्यादा का था। वहीं वित्त वर्ष 2022 में EBITDA margin 23.47% था जो कि वित्त वर्ष 2023 में गिरकर 22.62% हो गया है। 31 मार्च 2023 तक, कंपनी की ऑर्डर बुक की वैल्यू ₹1,003 करोड़ थी। DRHP के मुताबिक, भारत में ऐसी कोई लिस्डेट कंपनी नहीं है जो कंपनी के समान बिजनेस में हो। यानि जिस तरह का ये बिजनेस करती है वैसा कोई नहीं करती। कंपनी तीन स्थानों कलोल (गुजरात), कांडला (गुजरात) और सिलवासा (दादरा और नगर हवेली) में ऑपरेशन फैसिलिटी है। ICICI सिक्योरिटीज और एक्सिस कैपिटल इस इश्यू के मर्चेंट बैंकर हैं। कंपनी ने DHRP में बताया है कि आईपीओ खर्चों को छोड़कर पूरे इश्यू की आय बेचने वाले शेयरधारकों को जाएगी, जबकि कंपनी को इश्यू से कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब ग्रे मार्केट में इस IPO को लेकर क्या चल रहा है तो आपको ये भी बता देते हैं। investorgain.com के मुताबिक शेयर जो है ₹0 प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जिसका मतलब हुआ कि अपने इश्यू प्राइस 660 रुपए पर ही ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक।