Vivo की X100- सीरीज 14 दिसंबर को ग्लोबली होगी लॉन्च

वीवो स्मार्टफोन सीरीज X के Vivo X100 और Vivo X100-Pro को 14 दिसंबर को ग्लोबली लॉन्च करेगी। कंपनी ने इसके लॉन्च इवेंट की जानकारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी है। वीवो की X सीरीज चीन में एक हफ्ते पहले डेब्यू कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में X-सीरीज की लॉचिंग अगले साल की शुरुआत में हो सकती है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, वीवो X100 और वीवो X100-प्रो में 120W और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5400mAh की बैटरी मिलेगी। स्मार्टफोन्स में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9300 प्रोसेसर मिलेगा। वहीं इसके बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP+50MP+64MP के प्राइमरी और टेलीफोटो कैमरा मिल जाएंगे। ये कैमरा जीस के साथ इंजिनियर्ड हैं, जो X सीरीज से पहले के स्मार्टफोन में मिलते हैं। कंपनी की ओर से स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट, बैटरी+चार्जिंग और प्रोसेसर के अलावा कोई अन्य जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, चीन में पिछले हफ्ते यह सीरीज लॉन्च हो चुकी है, साथ ही अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इसके स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं।

स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में बात करे तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, X सीरीज के इन दोनों स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.78 इंच का एमोलेड कर्व्ड डिस्प्ले मिल सकता है, जिसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 3000 निट्स हो सकती है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए वीवो- X100 और X100-प्रो दोनों स्मार्टफोन में 32 MP का फ्रंट कैमरा कंपनी दे सकती है। वहीं, अगर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मेन यानी बैक कैमरा की बात की जाए तो वीवो- X100 में 50MP+50MP+50MP और X100-प्रो ​​​​​​में 50MP+50MP+64MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल सकता है। दोनों स्मार्टफोन में 12GB+256GB का रैम और स्टोरेज कंपनी दे सकती है। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टोरेज एक्सपेंडेबल नहीं होगी। इस स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जिंग बाकी स्मार्टफोन से अलग बनाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीवो- X100 में 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी मिल सकती है। वहीं X100-प्रो ​​​​​​में 100W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5400mAh की बैटरी मिल सकती है। प्रोसेसर की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9300 प्रोसेसर मिल सकता है, जो गेमिंग के लिए बेहतर माना जाता है। वहीं OS की बात की जाए तो स्मार्टफोन्स एंड्रॉयड 14 से पावर्ड हो सकते हैं।