Tata Motors ने 3% तक बढ़ाए कॉमर्शियल गाड़ियों के दाम, पढ़िए पूरी खबर

Tata Motors ने 10 दिसंबर को अपने सभी कॉमर्शियल व्हीकल्स के दाम 3% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। बढ़े हुए दाम 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगे। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। टाटा मोटर्स ने बताया कि कंपनी इनपुट लागत में बढ़ोतरी के चलते यह फैसला ले रही है। कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल्स के भी दाम बढ़ाने की घोषणा की है। लेकिन कीमतें कितनी बढ़ाई जाएंगी, इसकी जानकारी अभी नहीं दी है। संभव है, जल्द ही इसका भी ऐलान होगा। इसके अलावा, देश की लगभग सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां नए साल से कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में हैचबैक कार टियागो से लेकर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (SUV) सफारी तक शामिल है। लग्जरी कार बनाने वाली दिग्गज जर्मन कंपनी ऑडी इंडिया ने भी अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि वह अगले साल जनवरी से भारत में अपनी गाड़ियों की कीमतें 2% तक बढ़ाएगी।

कंपनी ने दाम में बढ़ोतरी के लिए बढ़ती इनपुट और ऑपरेशनल कॉस्ट को जिम्मेदार बताया है। नई कीमतें 1 जनवरी 2024 से सभी मॉडल पर लागू होंगी। ऑडी इंडिया के हेड बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, 'सप्लाई चेन से संबंधित इनपुट और ऑपरेशनल कॉस्ट के कारण हमने ब्रांड की प्रीमियम प्राइस पोजिशनिंग को बनाए रखने के लिए अपने मॉडलों में प्राइस करेक्शन किया है। मारुति सुजुकी ने भी अपने लाइन-अप में शामिल सभी गाड़ियों के प्राइस बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी के लिए महंगाई और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को जिम्मेदार बताया है।बढ़ी हुई कीमतें 1 जनवरी-2024 से लागू होंगी। मारुति सुजुकी ने कीमतों में बढ़ोतरी के स्केल की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जानकारी दी है कि कीमतें मॉडल के अनुसार अलग-अलग बढ़ाई जाएंगी।