अक्टूबर 2025 से ट्रकों में AC केबिन होगा अनिवार्य,सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
अक्टूबर 2025 से ट्रक ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशन्ड केबिन कम्पल्सरी हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। सरकार ने यह फैसला देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लागत कम करने, लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत असर को कम करने और सड़क हादसों को रोकने के लिए लिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अक्टूबर 2025 या उसके बाद बनने वाले N2 और N3 कैटेगरी के वाहनों के केबिन के लिए एयर कंडीशन सिस्टम लगाया जाएगा। यानी सभी नए ट्रकों में ड्राइवरों के लिए फैक्ट्री-फिटेड एसी केबिन होना आवश्यक होगा। इससे पहले इसके लिए 1 जनवरी 2025 का समय तय किया गया था।
N2 कैटेगरी में भारी मालवाहक वाहन आते हैं जिनका कुल वजन 3.5 टन से अधिक और 12 टन से कम होता है। N3 कैटेगरी में भारी मालवाहक वाहन आते हैं जिनका कुल वजन 12 टन से अधिक है। टाटा और महिंद्रा सहित कई कंपनियां ट्रक ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशन्ड केबिन दे रही हैं। देश के टॉप 5 ट्रक मैन्युफैक्चर्स की बात करें तो मार्केट कैप के हिसाब से पहले नंबर पर टाटा मोटर्स है। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स, अशोक लेलैंड और फोर्स मोटर्स है।