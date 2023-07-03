4 जुलाई को ओपन होगा Senco Gold का IPO, 6 जुलाई तक कर सकेंगे अप्लाई

scorecardresearch
Jewelry Business से जुड़ी कंपनी Senco Gold का IPO इस हफ्ते ओपन होगा। इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO के जरिए कंपनी 405 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इस IPO के लिए कंपनी 270 करोड़ के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी करेगी। जबकि 135 करोड़ रुपए के शेयर्स कंपनी के प्रमोटर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचेंगे। कंपनी इस इश्यू के जरिए जुटने वाले फंड का यूज वर्किंग कैपिटल जरूरतों पूरा करने के लिए करेगी। इसके साथ ही, कंपनी उत्तर भारत में अपने बिजनेस का विस्तार करने और डायमंड ज्वेलरी बिजनेस को बढ़ाने में भी इन पैसों का यूज करेगी।

New Delhi,UPDATED: Jul 3, 2023 15:46 IST
4 जुलाई को ओपन होगा Senco Gold का IPO

Jewelry Business से जुड़ी कंपनी Senco Gold का IPO इस हफ्ते ओपन होगा। इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO के जरिए कंपनी 405 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इस IPO के लिए कंपनी 270 करोड़ के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी करेगी। जबकि 135 करोड़ रुपए के शेयर्स कंपनी के प्रमोटर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचेंगे। कंपनी इस इश्यू के जरिए जुटने वाले फंड का यूज वर्किंग कैपिटल जरूरतों पूरा करने के लिए करेगी। इसके साथ ही, कंपनी उत्तर भारत में अपने बिजनेस का विस्तार करने और डायमंड ज्वेलरी बिजनेस को बढ़ाने में भी इन पैसों का यूज करेगी। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 4 जुलाई से 6 जुलाई तक बिडिंग कर सकते हैं।

14 जुलाई को कंपनी के शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होंगे। सेंको गोल्ड के IPO में रिटेल निवेशक को मिनिमम एक लॉट यानी 47 शेयरों के लिए अप्लाय करना होगा। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड 301-317 रुपए प्रति शेयर रखा है। यदि आप IPO के अपर प्राइस बैंड 317 रुपए के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं तो आपको 14,899 रुपए लगाने होंगे। रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट यानी 611 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए 193,687 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। कंपनी के इश्यू का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (QIP) के लिए रिजर्व रखा गया है।

14 जुलाई को कंपनी के शेयर्स BSE और NSE पर लिस्ट होंगे

इसके अलावा 35% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी 15% हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए रिजर्व है। कोलकाता बेस्ड कंपनी के पास भारत के 13 राज्यों के 89 शहरों और कस्बों में 127 शोरूम हैं, जिसमें से 70 शोरूम को कंपनी संचालित करती है और 57 फ्रेंचाइजी हैं। सेंको गोल्ड विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी प्रोडक्ट बेचती है। इसके साथ ही कंपनी दुबई, मलेशिया और सिंगापुर में ज्वेलरी एक्सपोर्ट करती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
