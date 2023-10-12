scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारIPO: IRM Energy का IPO 18 अक्टूबर को होगा ओपन, 20 October तक कर सकेंगे अप्लाई

IPO: IRM Energy का IPO 18 अक्टूबर को होगा ओपन, 20 October तक कर सकेंगे अप्लाई

लिस्ट होने के पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 20.79% यानी ₹105 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ग्रे मार्केट प्राइस (GMP) के हिसाब से देखें तो अपर प्राइस बैंड ₹505 के लिहाज से इसकी लिस्टिंग (505+105=610) ₹610 के प्रीमियम के साथ हो सकती है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 12, 2023 12:14 IST
IRM Energy imited का IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 18 अक्टूबर को खुल जायेगा
IRM Energy imited का IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 18 अक्टूबर को खुल जायेगा

गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी IRM Energy Limited का IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 18 अक्टूबर को खुल जायेगा । इस IPO के जरिए कंपनी 545.40 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 20 अक्टूबर तक बोली लगा सकेंगे। 31 अक्टूबर को BSE और NSE पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे। IPO के लिए रिटेल निवेशक को मिनिमम एक लॉट यानी 29 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। कंपनी ने IPO का प्राइज बैंड ₹480-₹505 प्रति शेयर रखा है। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹505 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं तो आपको ₹14,645 लगाने होंगे। रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट यानी 377 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए ₹1,90,385 इन्वेस्ट करने होंगे। इस इश्यू के लिए कंपनी ₹545.40 करोड़ के फ्रेश शेयर जारी करेगी।

advertisement

Also Read: Stocks To Watch : आज किन शेयरों पर रहेगी नज़र, कौन से स्टॉक हैं फेवरेट?

यह पूरी तरह से फ्रेस IPO है, जिसके लिए कंपनी 1,08,00,000 शेयर जारी करेगी। कंपनी के प्रमोटर या अन्य निवेशक अपने शेयर OFS के जरिए नहीं बेच रहे हैं। IRM एनर्जी लिमिटेड के IPO का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (QIB) के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा 35% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी 15% हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए रिजर्व है। लिस्ट होने के पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 20.79% यानी ₹105 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ग्रे मार्केट प्राइस (GMP) के हिसाब से देखें तो अपर प्राइस बैंड ₹505 के लिहाज से इसकी लिस्टिंग (505+105=610) ₹610 के प्रीमियम के साथ हो सकती है।

यह पूरी तरह से फ्रेस IPO है, जिसके लिए कंपनी 1,08,00,000 शेयर जारी करेगी
यह पूरी तरह से फ्रेस IPO है, जिसके लिए कंपनी 1,08,00,000 शेयर जारी करेगी
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 12, 2023