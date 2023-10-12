Stocks To Watch : आज किन शेयरों पर रहेगी नज़र, कौन से स्टॉक हैं फेवरेट?

बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल बाजार से निगेटिव संकेत मिल रहे हैं। Israel हमले को लेकर भी बाज़ारो में बाज़ार में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है । ऐसे बाज़ार में आज किन शेयरों पर सबकी नजर रहने वाली है।

advertisement

TCS: जून-सितंबर के दौरान कंपनी की डॉलर आय तिमाही आधार पर 7,226 मिलियन डॉलर से 0.22% से घटकर 7,210 मिलियन डॉलर रहा। रुपए आय 59,381 करोड़ रुपए के मुकाबले 58,692 करोड़ रुपए पर रहा। आईटी सर्विसेज एट्रिशन रेट तिमाही आधार पर 17.8% से घठकर 14.9% पर रहा। सालाना आधार पर कंपनी की CC रेवेन्यू ग्रोथ 2.8% रही। कंपनी ने दूसरी तिमाही में 9 रुपए प्रति शेयर के भाव पर डिविडेंड का भी एलान किया हैv शेयर बायबैक के लिए 4,150 रुपए प्रति शेयर का भाव तय किया गया है।

Delta Corp: सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना धार पर 68.3 करोड़ रुपए से 1.6% बढ़कर 69.4 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान कंपनी की आय भी सालाना आधार पर 270 करोड़ रुपए से 0.2% बढ़कर 270.6 करोड़ रुपए रही। EBITDA सालाना आधार पर 100.4 करोड़ रुपए से 0.1% घटकर 100.3 करोड़ रुपए रही। मार्जिन सालाना आधार पर 37.2% से घटकर 37.1% रहा। कंपनी ने अनिल मलानी को प्रेसिडेंट और CFO नियुक्त किया है। साथ ही मनोज जैन को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है।

IndusInd Bank: RBI ने SBI MF के लिए बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद IndusInd Bank में SBI MF अब 9.99% हिस्सा खरीद सकता है। 10 अक्टूबर 2024 तक सौदा पूरा करने की सलाह दी गई है।

Grasim: राइट्स इश्यू, QIP, प्रेफरेंशियल इश्यू या अन्य किसी दूसरे माध्यम से फंड जुटाने पर विचार करेगी। इसके लिए 16 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक होनी है।

Aster DM: कंपनी की भारतीय कारोबार समेत एसेट्स अधिग्रहण के लिए BPEA EQT और Ontario Teachers' Pension Plan Board के बीच डील को लेकर बातचीत चल रही है। BlackStone और KKR ने कंपनी की भारतीय एसेट्स खरीदने में रुचि दिखाई है। दुबई की Fajr Cap Aster DM के गल्फ कारोबार के अधिग्रहण में रुचि दिखा रही है। Aster DM की डील साइज 2.5 अरब डॉलर हो सकती है। इसमें से भारतीय कारोबार की वैल्यू करीब 1 अरब डॉलर और गल्फ कारोबार की वैल्यू करीब 1.5 अरब डॉलर है।

Aurobindo Pharma: कंपनी ने Merck Sharp & Dohme के साथ करार किया है। कंपनी ने ये करार कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के लिए किया है। ये करार कंपनी की सब्सिडियरी CuraTeQ के जरिए हुआ है।

RVNL : नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है। प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने 28.73 करोड़ रुपए की बोली लगाई है।

advertisement

Shilpa Medicare: कंपनी ने भारत में Oral Mucositis के इलाज के लिए ORAAL लॉन्च करने का फैसला किया है।

Cipla: सेंट्रल इसलिप, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए कंपनी को US FDA से EIR मिला है। US FDA ने इन फैसिलिटीज की जांच 11-19 सितंबर के बीच की थी।

PCBL: भारतीय पेटेंट ऑफिस से कंपनी को दो पेटेंट मिले हैं। कार्बन ब्लैक और ऑक्सिडाइज्ड कार्बन ब्लैक के ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए कंपनी को पेटेंट मिला है। इसके अलावा रबर कम्पाउंड्स के परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए सर्फेस मोडिफाईड कार्बन ब्लैक ग्रेड के लिए भी कंपनी को पेटेंट मिला है।

PRICOL: कंपनी ने Heilongjiang Tianyouwei इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ समझौता किया है। ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम के एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए ये करार हुआ है।

Patanjali Foods: सितंबर तिमाही अपडेट से पता चलता है कि खाने के तेल में भारी इंपोर्ट से दबाव देखने को मिल रहा है। भारी इंपोर्ट से कंपनी की रेवेन्यू, मार्जिन पर दबाव रहा। खाने के तेल में सेल्स वॉल्यूम 9% से कम रही। फूड और FMCG में तिमाही आधार पर 10% से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। सोया प्रोडक्ट में किसी एक तिमाही में सबसे ज्यादा बिक्री रही है।

advertisement

Route Mobile: कंपनी की सब्सिडियरी ने बांग्लादेश की Robi Axiata के साथ करार किया है। RCS बिजनस मैसेजिंग के लिए ये करार हुआ है।