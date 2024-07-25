इन कंपनियों के शेयरों पर रहेगी आज निवेशकों की नज़र - जानिए

आज, 25 जुलाई 2024 को भारतीय शेयर बाजार में कई महत्वपूर्ण स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वैश्विक बाजारों में बिकवाली के दबाव के बीच, कई कंपनियों के तिमाही परिणाम और अन्य घटनाक्रम निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण संकेत प्रदान कर रहे हैं। इस लेख में हम उन स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे जिन्हें आज के दिन विशेष रूप से देखा जाना चाहिए।

एक्सिस बैंक



एक्सिस बैंक ने हाल ही में अपनी तिमाही रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसने अप्रैल-जून तिमाही (Q1FY25) के लिए 6,035 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में केवल 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जबकि तिमाही दर तिमाही आधार पर यह लगभग 15 प्रतिशत कम है। बैंक के ऋण हानि प्रावधानों में वृद्धि और संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट के कारण इसके एडीआर में 4.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। निवेशकों को इस स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए, खासकर तिमाही परिणामों के बाद की प्रतिक्रिया को देखते हुए।

लार्सन एंड टुब्रो (L&T)



निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी L&T ने अपनी तिमाही रिपोर्ट में 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,786 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया है। इसकी समेकित राजस्व 15 प्रतिशत बढ़कर 55,120 करोड़ रुपये हो गई है। इस सकारात्मक परिणाम के चलते, L&T के स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिल सकती है।

एसबीआई लाइफ



एसबीआई लाइफ ने Q1FY25 में 34.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 519.52 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। हालांकि, कंपनी ने नए व्यवसाय के मूल्य (VNB) में कमी की सूचना दी है। निवेशकों को इस स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह कंपनी की दीर्घकालिक वृद्धि की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है।

⁠हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL)



HUL ने अपने तिमाही परिणामों में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,610 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। कंपनी की राजस्व वृद्धि भी सकारात्मक रही है। HUL एक स्थिर और मजबूत FMCG कंपनी है, और इसके स्टॉक्स में निवेशक रुचि दिखा सकते हैं।

बजाज फाइनेंस



बजाज फाइनेंस ने अप्रैल-जून तिमाही में 14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,912 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया है। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस सकारात्मक प्रदर्शन के चलते, बजाज फाइनेंस के स्टॉक्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

वेदांता



वेदांता के बोर्ड की बैठक 26 जुलाई को होने वाली है, जिसमें दूसरी अंतरिम डिविडेंड पर चर्चा की जाएगी। यदि कंपनी डिविडेंड की घोषणा करती है, तो यह स्टॉक निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है।

टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स



टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने हाल ही में एक अधिकार मुद्दे की घोषणा की है, जिसके तहत वह ₹2,997.77 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। अधिकार मुद्दे के तहत प्रत्येक शेयर की कीमत ₹818 तय की गई है। इस मुद्दे के कारण, टाटा कंज्यूमर के स्टॉक्स में गतिविधि बढ़ सकती है।

⁠डॉ. रेड्डीज लैब्स



डॉ. रेड्डीज लैब्स ने हाल ही में एक बोर्ड बैठक की घोषणा की है, जिसमें वह अपने शेयरों के विभाजन पर विचार करेगी। यह विकास स्टॉक की कीमतों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए निवेशकों को इस पर नजर रखनी चाहिए।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ



आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने Q1FY25 में 9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹224.34 करोड़ का शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया है। कंपनी की नेट प्रीमियम इनकम में भी वृद्धि हुई है। इस सकारात्मक प्रदर्शन के कारण, निवेशक इस स्टॉक पर ध्यान दे सकते हैं।

टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स



टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स ने Q1FY25 में 20.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹457 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। कंपनी की राजस्व वृद्धि भी सकारात्मक रही है, जिससे यह स्टॉक निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है।

आज के दिन भारतीय शेयर बाजार में कई महत्वपूर्ण स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वैश्विक बाजारों में बिकवाली के बावजूद, कुछ कंपनियों ने सकारात्मक तिमाही परिणाम प्रस्तुत किए हैं, जो निवेशकों के लिए अवसर प्रदान कर सकते हैं। निवेशकों को इन स्टॉक्स की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और अपने निवेश निर्णयों को सावधानीपूर्वक लेना चाहिए।

