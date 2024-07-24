निवेशकों की नज़र इन स्टॉक्स पर टिकी रहेगी आज - जानिए
आज होगी इन कंपनियों के स्टॉक्स पर निवेशकों की नज़र।
जैसे-जैसे भारतीय शेयर बाजार हालिया बजट 2024 की घोषणाओं के बाद आगे बढ़ रहा है, निवेशक उत्सुकता से विशिष्ट शेयरों पर नजर रख रहे हैं जो आकर्षक अवसर पेश कर सकते हैं।
Bajaj Finance
भारत के सबसे बड़े NBFC, Bajaj Finance ने अप्रैल-जून तिमाही के लिए 3,912 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ की घोषणा की, जो बाजार की उम्मीदों के अनुरूप है। कंपनी की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 8,365 करोड़ रुपये रही, जो मजबूत वृद्धि का संकेत है। स्थिर परिसंपत्ति गुणवत्ता और बढ़ते ग्राहक आधार के साथ, बजाज फाइनेंस वित्तीय क्षेत्र में एक मजबूत दावेदार बना हुआ है।
Larsen and Tubro (L&T)
L&T पर फोकस रहने की उम्मीद है क्योंकि वह आज अपने Q1 नतीजों की घोषणा करने की तैयारी कर रही है। कंपनी कई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल रही है, और इसकी कमाई के संबंध में कोई भी सकारात्मक खबर निवेशकों की भावनाओं पर काफी असर डाल सकती है। बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार के फोकस को देखते हुए विश्लेषक एलएंडटी के विकास पथ को लेकर आशावादी हैं।
Dr. Reddy’s Laboratories
Dr. Reddy’s Pharmaceuticals क्षेत्र में अपने लगातार प्रदर्शन से सुर्खियां बटोर रहा है। निवेशकों को स्टॉक की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए, खासकर अनुसंधान और विकास में कंपनी के चल रहे प्रयासों से, जिससे नए उत्पाद लॉन्च और राजस्व प्रवाह हो सकते हैं।
Vedanta
Vedanta इस साल की शुरुआत में 11 रुपये प्रति शेयर के पहले अंतरिम लाभांश के बाद दूसरे अंतरिम लाभांश पर विचार करने के लिए 26 जुलाई को बोर्ड बैठक आयोजित करने वाली है। यदि स्वीकृत हो जाता है, तो लाभांश की रिकॉर्ड तिथि 3 अगस्त, 2024 है। कंपनी का मजबूत लाभांश इतिहास इसे आय चाहने वाले निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है।