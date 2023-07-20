Infosys Q1 के नतीजे दोपहर 3:45 बजे आएंगे, क्या है बाज़ार का अनुमान?

भारत में दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी Infosys Limited आज दोपहर करीब 3:45 बजे अपने जून तिमाही के नतीजे घोषित करेगी। इंफोसिस की Leadership team आज शाम 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुलाकात करेगी, जहां भाग लेने वाले अधिकारी इस बातचीत के दौरान मीडिया के सवालों को संबोधित करेंगे, जिसे इंफोसिस वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

तिमाही नतीजों से पहले बीएसई पर इंफोसिस के शेयर 1.65 फीसदी की गिरावट के साथ 1,450 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। पिछले एक महीने में निफ्टी के शीर्ष पर प्रदर्शन करने वाले इंफोसिस के शेयरों में गिरावट आई क्योंकि विश्लेषकों को धीमी राजस्व वृद्धि, वेतन वृद्धि पर मार्जिन में गिरावट और आईटी दिग्गज द्वारा वित्त वर्ष 2024 के रेवेन्यु गाइडेंस को कम करने की संभावना दिखाई दे रही है। साल-दर-साल आधार पर इंफोसिस का मुनाफा दोहरे अंक में और बिक्री एकल अंक में बढ़ती देखी जा रही है।Yes Securities ने कहा कि चुनिंदा ग्राहकों द्वारा गिरावट के कारण तिमाही में वृद्धि धीमी रहेगी। इस ब्रोकरेज का अनुमान है कि इंफोसिस का मुनाफा सालाना आधार पर 14 फीसदी बढ़कर 6,110 करोड़ रुपये हो जाएगा, जबकि बिक्री 8.9 फीसदी बढ़कर 37,523 करोड़ रुपये हो जाएगी। एक अन्य घरेलू ब्रोकरेज कंपनी एक्सिस सिक्योरिटीज ने इंफोसिस का मुनाफा 5,998 करोड़ रुपये और बिक्री 37,742 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है।

एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग को 0.5% क्यूओक्यू सीसी राजस्व वृद्धि का अनुमान है, भले ही इसमें क्रॉस करेंसी से 10 बीपीएस टेलविंड का योगदान हो। इसमें कहा गया है कि ऑपरेटिंग मार्जिन मोटे तौर पर 21 प्रतिशत पर स्थिर रहना चाहिए क्योंकि वीजा और सुविधाओं की लागत में वृद्धि से उपयोग में वृद्धि की भरपाई की जानी चाहिए।

