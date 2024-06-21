Infinix Note 40 भारत में लॉन्च: टॉप स्पेक्स, कीमत और अन्य डिटेल्स

Infinix Note 40 को आज भारत में 19,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर लॉन्च किया गया। Infinix Note 40 Pro की सफलता के बाद, कंपनी ने इसके छोटे भाई Infinix Note 40 को लॉन्च करने का फैसला किया। डिवाइस में वायरलेस चार्जिंग के साथ 120Hz AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह सेगमेंट का पहला ऐसा डिवाइस है जिसमें अद्वितीय AI वॉयस-एक्टिवेटेड हेलो लाइटिंग के साथ 108-मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा दिया गया है। हुड के तहत, डिवाइस को मीडियाटेक के डाइमेंशन 7020 5G प्रोसेसर, 256GB की इंटरनल स्टोरेज और 16GB (8GB+8GB) तक की एक्सटेंडेड स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है।

Infinix Note 40 5G की कीमत

बैंक ऑफर के साथ, Infinix Note 40 5G की कीमत 17,999 रुपये है, जिसे 2000 रुपये के एक्सचेंज ऑफर के साथ जोड़ा जा सकता है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर दोनों के साथ, डिवाइस की कीमत 15,999 रुपये है। लेकिन आपको सेल का इंतज़ार करना होगा। यह सेल 26 जून को दोपहर 2 बजे Flipkart पर लाइव होगी। तब तक, आइए डिवाइस के टॉप स्पेसिफिकेशन और फीचर्स पर चर्चा करते हैं।

इनफिनिक्स नोट 40: टॉप स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले: Infinix Note 40 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.78-इंच AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। 93.8 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो के साथ, डिवाइस अल्ट्रा-नैरो बेज़ेल्स के साथ एक बड़ा डिस्प्ले प्रदान करता है। फोन इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग और 1,300nits की पीक ब्राइटनेस से लैस है।

डिज़ाइन: Infinix Note 40 दो अलग-अलग रंगों में उपलब्ध है; टाइटन गोल्ड और ओब्सीडियन ब्लैक। Infinix Note 40 में एक फ्लैट डिस्प्ले और स्लैब डिज़ाइन है। डिवाइस में एक पतली संरचना है। जब आप डिवाइस को घुमाते हैं, तो आपको एक शिमरी-मैट पैनल दिखाई देता है। फोन में एक आयताकार द्वीप पर तीन-कैमरा सेटअप है, जिस पर एक रिंग लाइट रखी गई है।

कैमरा: Infinix Note 40 में 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। डिवाइस में पोर्ट्रेट, सुपर नाइट मोड और डुअल वीडियो जैसे कई अन्य कैमरा मोड होंगे और कैमरा अनुभव को बढ़ाने के लिए स्काई शॉप और AR शॉट जैसे फीचर होंगे।

बैटरी: Infinix Note 40 5G 5000mAh की बैटरी और 33W मल्टीमोड वायर्ड फास्ट चार्जर के साथ आता है, जो आपको कम तापमान, स्मार्ट और हाइपर चार्जिंग के बीच चयन करने में सक्षम बनाता है।

वायरलेस चार्जिंग: Infinix Note 40 5G अपने उपयोगकर्ताओं को वायरलेस चार्जिंग का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। फोन 15W तक वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वायरलेस चार्जिंग को सक्षम करने के लिए, सीमित अवधि के लिए बॉक्स में एक मैगपैड और एक मैगकेस दिया जाता है। मैगपैड का डिज़ाइन हल्का और पतला है, जिसका वजन 53 ग्राम है और मोटाई 6.9 मिमी है। यह जिंक अलॉय मेटल से बना है। डिवाइस को मैगपैड पर सही स्थिति में रखने के लिए मैगकेस के अंदर एक चुंबकीय कॉइल रखा गया है, जिससे डिवाइस की स्लिमनेस से समझौता नहीं होता है।

परफॉरमेंस: डिवाइस 256 जीबी की इंटरनल स्टोरेज और 8 जीबी रैम के साथ आता है। रैम को 16 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। Infinix Note 40 मीडियाटेक के डाइमेंशन 7020 5G चिपसेट से संचालित है। स्मार्टफोन Android 14 पर आधारित XOS पर चलता है। 2 प्रमुख Android अपग्रेड और 3 साल के सुरक्षा पैच अपडेट के साथ, OS को अप-टू-डेट रहने का वादा किया गया है। लेकिन क्या डिवाइस इसके लायक है? हमारा त्वरित रिव्यू यहाँ पढ़ें।

एआई तकनीक: नवीनतम एआई तकनीक द्वारा संचालित, कैमरा पैनल पर सक्रिय हेलो विशेषताएं एक सेकंड के अंशों में सूक्ष्म रंग परिवर्तन करने के लिए नियंत्रणीय वर्तमान के 256 चरणों का उपयोग करती हैं, जिसका उपयोग चार्जिंग, नोटिफिकेशन और संगीत बजाने जैसे विभिन्न उपयोग-मामले परिदृश्यों को रोशन करने के लिए किया जा सकता है।