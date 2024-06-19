OnePlus Nord CE 4 Lite India launch: 24 जून को लॉन्च होगा, जानिए इसकी कीमत ?

OnePlus Nord CE 4 Lite आ रहा है और यह अब कोई रहस्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने डिवाइस के लॉन्च की पुष्टि कर दी है। नेक्स्ट-जेन वनप्लस नॉर्ड फोन 24 जून को आएगा, जो एक हफ्ते से भी कम समय दूर है। इवेंट से कुछ दिन पहले, कंपनी ने कुछ स्पेक्स की पुष्टि की और कुछ स्पेक्स ऑनलाइन लीक भी हो गए हैं। लेकिन, इसकी कीमत कितनी होगी?

OnePlus Nord CE 4 Lite

खैर, OnePlus 24 जून को OnePlus Nord CE 4 Lite की आधिकारिक कीमत का खुलासा करेगा, लेकिन इसके नॉर्ड मॉडल के आधार पर, हम आगामी डिवाइस की संभावित भारत कीमत का अनुमान लगा सकते हैं।

OnePlus Nord CE 4 स्मार्टफोन 30,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च

कंपनी ने हाल ही में अपना लेटेस्ट OnePlus Nord CE 4 स्मार्टफोन 30,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च किया है। सटीक रूप से कहें तो, बेस मॉडल के लिए इसकी आधिकारिक खुदरा कीमत 24,999 रुपये और टॉप-एंड मॉडल की कीमत 26,999 रुपये है। OnePlus Nord लाइनअप में लाइट सीरीज़ को OnePlus Nord CE डिवाइस से कम कीमत पर रखा गया है।

OnePlus Nord CE 3 लाइट की लॉन्च कीमत 19,999 रुपये

इसलिए, इसके लाइट वर्ज़न की कीमत इसके पिछले वर्ज़न की तरह ही लगभग 20,000 रुपये होने की उम्मीद है। ऐसी भी संभावना है कि कंपनी अपग्रेड के आधार पर कीमत में एक या दो हज़ार रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला कर सकती है। याद दिला दें कि वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट की लॉन्च कीमत 19,999 रुपये है और यह वर्तमान में अमेज़न के ज़रिए 17,499 रुपये की कम कीमत पर बिक रहा है।

OnePlus अपने मिड-रेंज प्रीमियम वनप्लस 12R को 39,999 रुपये में बेच रहा

जहां तक ओरिजिनल वनप्लस नॉर्ड सीरीज के फोन जैसे नॉर्ड 3 की बात है, तो इसे भारत में 33,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। इसलिए, अगर वनप्लस नॉर्ड 4 लॉन्च होता है, तो इसकी कीमत 35,000 रुपये से कम होने की उम्मीद है क्योंकि वनप्लस अपने मिड-रेंज प्रीमियम वनप्लस 12R को 39,999 रुपये में बेच रहा है। ब्रांड इन दोनों फोन के बीच अच्छा अंतर बनाए रखेगा। वनप्लस नॉर्ड 4 की शुरुआती कीमत 30,000 रुपये से 35,000 रुपये के बीच होने की उम्मीद है।

OnePlus Nord CE 4 Lite के कुछ स्पेसिफिकेशन

इसके अलावा, कंपनी ने लॉन्च इवेंट से पहले OnePlus Nord CE 4 Lite के कुछ स्पेसिफिकेशन की पुष्टि की है। इसमें 80W फ़ास्ट चार्जिंग तकनीक के साथ 5,500mAh की बैटरी होने की पुष्टि की गई है। इसमें OnePlus 12R स्मार्टफोन की तरह ही Aqua Touch तकनीक के साथ 120Hz AMOLED डिस्प्ले है। Aqua Touch का मतलब है कि आपके हाथ गीले होने पर भी डिवाइस की स्क्रीन ठीक से काम करती रहेगी। स्क्रीन में 2,100nits की पीक ब्राइटनेस है। यह 5W रिवर्स चार्जिंग के साथ भी आता है। कंपनी द्वारा बाकी विवरण अभी तक सामने नहीं आए हैं।