Samsung Galaxy M55 5G: मिड-रेंज पावरहाउस, कैसा है ये फोन?

Samsung ने पिछले कुछ सालों में कंपनी ने लगातार ऐसे स्मार्टफोन पेश किए हैं जो बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए भरोसेमंद परफॉरमेंस देते हैं। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए, गैलेक्सी M55 5G शानदार परफॉरमेंस पर ज़ोर देता है।

सैमसंग गैलेक्सी M55

M55 Samsung Galaxy M55 5G में एक सरल और साफ डिज़ाइन है। कुछ प्रतिस्पर्धियों के विपरीत जो शाकाहारी चमड़े की फिनिश का विकल्प चुन रहे हैं, सैमसंग ने एक प्लास्टिक फ्रेम और बैक चुना है। हालाँकि, नरम चमकदार रियर इसे एक प्रीमियम रूप देता है। पीछे की तरफ, आपको उभरे हुए मॉड्यूल के बजाय तीन अलग-अलग कैमरा रिंग मिलेंगे, जो एक सुरुचिपूर्ण स्पर्श जोड़ते हैं। प्लास्टिक बॉडी वजन को 180 ग्राम पर रखती है, जो हल्का और संतुलित महसूस कराती है। केवल 7.8 मिमी मोटी होने के कारण, इसे पकड़ना आरामदायक है। वॉल्यूम कंट्रोल और पावर बटन दाएं किनारे पर हैं, सिम ट्रे बाईं ओर है, और स्पीकर और पावर बटन नीचे हैं।

बेहतरीन डिस्प्ले

सैमसंग स्मार्टफोन अपने बेहतरीन डिस्प्ले के लिए मशहूर हैं और गैलेक्सी M55 भी इसका अपवाद नहीं है। इसके फ्रंट में 6.7 इंच की सुपर AMOLED प्लस स्क्रीन है जो शानदार विजुअल देती है। चाहे आप ऐप आइकन ब्राउज़ कर रहे हों, वेब सर्फिंग कर रहे हों, गैलरी में स्क्रॉल कर रहे हों या वीडियो स्ट्रीम कर रहे हों, डिस्प्ले में जीवंत रंग और गहरे काले रंग दिखाई देते हैं। व्यूइंग एंगल बेहतरीन हैं, जो इसे दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए एकदम सही बनाते हैं। इसके अलावा, फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट है, जो सुनिश्चित करता है कि स्क्रॉलिंग और एनिमेशन अविश्वसनीय रूप से सहज महसूस हों। यह 1,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है और मैं फोन को सीधी धूप में भी इस्तेमाल करने में सक्षम था।

गैलेक्सी M55 में तीन रियर कैमरे

गैलेक्सी M55 में तीन रियर कैमरे हैं: f/1.8 अपर्चर और OIS वाला 50MP, f/2.2 अपर्चर वाला 8MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा और f/2.4 अपर्चर वाला 2MP मैक्रो कैमरा। इस सरणी के बावजूद, कैमरा यूजर इंटरफेस सरल और सहज बना हुआ है। इंटरफ़ेस को अव्यवस्थित करने के बजाय, यह कैमरा पेज पर केवल तीन मुख्य मोड प्रस्तुत करता है - फोटो, पोर्ट्रेट और वीडियो, "अधिक" के अंतर्गत अतिरिक्त विकल्प के साथ। डिफ़ॉल्ट रूप से, चित्र 12.5MP पर कैप्चर किए जाते हैं, लेकिन उपयोगकर्ता केवल एक टैप से पूर्ण 50MP रिज़ॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। डेलाइट इमेजिंग बारीक विवरण और जीवंत रंगों के साथ प्रभावित करती है, जैसा कि मैंने अपने छत के बगीचे के शॉट्स कैप्चर करते समय पाया। हालांकि, कम रोशनी में, प्रदर्शन औसत है। पोर्ट्रेट मोड प्रभावशाली एज डिटेक्शन दिखाता है, जो लो-की मोनो, हाई-की मोनो, स्टूडियो, बैकड्रॉप और मोनो जैसे विभिन्न ब्लर मोड प्रदान करता है। प्रो मोड, नाइट मोड, पैनोरमा, मैक्रो और फ़ूड जैसे अतिरिक्त विकल्प रचनात्मक अन्वेषण की अनुमति देते हैं।

गैलेक्सी M55 5G में मिड-रेंज क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 प्रोसेसर

गैलेक्सी M55 5G में मिड-रेंज क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 प्रोसेसर है, जिसे 12GB रैम से पूरित किया गया है। यह संयोजन डिवाइस को वेब ब्राउज़िंग, ईमेल प्रबंधन, सोशल मीडिया इंटरैक्शन और सहज वीडियो कॉलिंग और स्ट्रीमिंग अनुभव जैसे दैनिक कार्यों को आसानी से नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। जबकि यह हल्के गेमिंग सत्रों को आराम से प्रबंधित कर सकता है, यह भारी गेमिंग प्रयासों के लिए तैयार नहीं है। फिर भी, एक विश्वसनीय और उत्तरदायी प्रदर्शन की तलाश करने वाले औसत उपयोगकर्ता के लिए, गैलेक्सी M55 5G सराहनीय रूप से वितरित करता है।

रिव्यू यूनिट में 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज

रिव्यू यूनिट में 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है, जो ऐप्स, मीडिया और फ़ाइलों को स्टोर करने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है। 233GB आसानी से उपयोग के लिए उपलब्ध होने के कारण, कोई भी व्यक्ति बिना जगह खत्म होने की चिंता किए डिजिटल कंटेंट को स्टोर करने की सुविधा का आनंद ले सकता है।

गैलेक्सी M55 5G में 5,000mAh की दमदार बैटरी

गैलेक्सी M55 5G में 5,000mAh की दमदार बैटरी दी गई है, यह एक ऐसा फीचर है जो मिड-रेंज स्मार्टफोन मार्केट में तेजी से प्रचलित हो रहा है। डिवाइस का परीक्षण करने के दौरान, मैंने पाया कि मध्यम उपयोग के साथ भी, बैटरी पूरे दिन आराम से चलती है, अक्सर कुछ बैटरी लाइफ़ बचाकर रखती है। यहां तक कि उन दिनों में भी जब मेरा उपयोग सामान्य से ज़्यादा था, मुझे कभी भी फ़ोन के समय से पहले चार्ज खत्म होने की चिंता नहीं हुई। गैलेक्सी M55 5G 45W फ़ास्ट चार्जिंग के लिए इसका सपोर्ट है, जो थोड़ा धीमा लग सकता है क्योंकि प्रतिस्पर्धा 90W फ़ास्ट चार्जिंग को एकीकृत कर रही है। चार्जिंग एडॉप्टर बॉक्स में बंडल नहीं किया गया है।

अगर आप शानदार डिस्प्ले और लंबे बैटरी बैकअप वाले विश्वसनीय मिड-रेंज स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो सैमसंग गैलेक्सी M55 5G 30,999 रुपये में खरीदने पर विचार करने लायक है।