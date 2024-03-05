Infibeam Avenues के शेयर 9% बढ़े, 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचे 

scorecardresearch
UPDATED: Mar 5, 2024 12:49 IST
अपने पेमेंट गेटवे ब्रांड, CCAvenue के लिए पेमेंट एग्रीग्रेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अंतिम मंजूरी प्राप्त होने के बाद इंफीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड के शेयरों में आज 9% से अधिक की वृद्धि हुई।


बीएसई पर इंफीबीम एवेन्यूज का स्टॉक 35.10 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 9.54% बढ़कर 38.45 रुपये पर पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 10,371 करोड़ रुपये हो गया। आज की तेजी के साथ, स्टॉक इस साल 1 फरवरी को 40 रुपये के अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। 8 मार्च, 2023 को स्टॉक 52-सप्ताह के निचले स्तर 12.85 रुपये पर गिर गया था।

कंपनी के कुल 45.75 लाख शेयरों ने बीएसई पर 17.18 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

इससे पहले, भारत की पहली सूचीबद्ध एआई-संचालित फिनटेक कंपनी को अक्टूबर 2022 में भुगतान एग्रीगेटर (पीए) के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी।

तकनीकी रूप से, स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 53.9 पर है, जो दर्शाता है कि स्टॉक न तो ओवरबॉट और न ही ओवरसोल्ड जोन में कारोबार कर रहा है। इंफीबीम एवेन्यूज के शेयर 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। इंफीबीम एवेन्यूज के संयुक्त प्रबंध निदेशक विश्वास पटेल ने कहा कि कंपनी पीए लाइसेंस देने के लिए आरबीआई की आभारी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 5, 2024