Exicom Tele-Systems IPO शेयरों ने मजबूत शुरुआत की, स्टॉक 87% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ
ईवी चार्जिंग प्लेयर इस कंपनी ने एएसई पर 265 रुपये प्रति शेयर पर शुरुआत की, जो इसके 142 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य से 86.62 प्रतिशत अधिक है।
एक्सिकॉम टेली-सिस्टम्स लिमिटेड के शेयरों ने सोमवार को दलाल स्ट्रीट में मजबूत लिस्टिंग की। ईवी चार्जिंग प्लेयर इस कंपनी ने एएसई पर 265 रुपये प्रति शेयर पर शुरुआत की, जो इसके 142 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य से 86.62 प्रतिशत अधिक है। अपनी लिस्टिंग से पहले, एक्सिकॉम टेली-सिस्टम्स के शेयर ग्रे मार्केट में अपने इश्यू प्राइस पर 160 रुपये के प्रीमियम पर चल रहे थे, ग्रे मार्केट से तुलना करें तो इस स्टॉक ने उतनी अच्छी शुरूआत नहीं की जितनी उम्मीद थी।
एक्सिकॉम टेली-सिस्टम्स ने अपना आईपीओ 135-142 रुपये प्रति शेयर की कीमत सीमा के भीतर बेचा, जिसमें 100 इक्विटी शेयरों का लॉट साइज था। बोली विंडो 27 फरवरी और 29 फरवरी को खुली थी। अपनी प्राथमिक पेशकश के माध्यम से, कंपनी ने सफलतापूर्वक कुल 429 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें ताजा शेयर बिक्री से 329 करोड़ रुपये और 70.42 तक की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) शामिल थी।