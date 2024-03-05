Tata Motors Share Price: क्या अब आपको टाटा मोटर्स का शेयर खरीदना चाहिए?

टाटा मोटर्स लिमिटेड मंगलवार के कारोबार में लगभग 8 प्रतिशत चढ़ गया और इसका पूंजीकरण (एम-कैप) 3.5 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। यह तब भी है जब विश्लेषकों ने कारोबार को यात्री और वाणिज्यिक वाहन भागों में अलग करने की घोषणा की।

बीएसई पर टाटा मोटर्स का शेयर 8 प्रतिशत बढ़कर 357.55 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह 4 मार्च को 358 रुपये के उच्चतम स्तर को छूने से थोड़ा ही दूर था।

जैसे-जैसे सत्र आगे बढ़ा, स्टॉक 3,48,060.76 करोड़ रुपये के एम-कैप पर पहुंच गया। एनटीपीसी ने बढ़त हासिल की लेकिन टाटा मोटर्स की तुलना में 3,44,037.71 करोड़ रुपये कम एम-कैप हासिल किया। टाइटन 0.3 प्रतिशत गिर गया और 3,29,723.78 करोड़ रुपये के एम-कैप पर आ गया। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर 0.8 फीसदी गिरे और 3,40,327.62 करोड़ रुपये के एम-कैप पर आ गए।

मौजूदा स्तर पर, टाटा मोटर्स बीएसई पर 18वीं सबसे मूल्यवान कंपनी है। टाटा मोटर्स के अनुसार, वाणिज्यिक वाहन व्यवसाय और उससे संबंधित निवेश को एक इकाई में और ईवी, जेएलआर और संबंधित निवेश सहित यात्री वाहन व्यवसाय को दूसरी इकाई में स्थानांतरित किया जाएगा। डिमर्जर में 15-18 महीने लगने की उम्मीद है।

मोतीलाल ओसवाल ने शेयर पर 1,000 रुपये का लक्ष्य सुझाया है. नोमुरा इंडिया ने भी टाटा मोटर्स पर 1,057 रुपये के अपरिवर्तित मूल्य लक्ष्य का सुझाव दिया है।