विदेशी कंपनी से मिला निवेश का ऑफर, लगातार तीसरे दिन पेनी स्टॉक में लगा अपर सर्किट

शुक्रवार को IFL Enterprises का शेयर पर 5% की तेजी के साथ ₹0.99 पर आ गया। यह लगातार तीसरा दिन है जब यह पेनी स्टॉक (Penny Stock) अपर सर्किट पर पहुंचा। कमजोर बाजार के बीच इस शेयर में आई तेजी ने निवेशकों को चौंका दिया है।

IFL Enterprises के बोर्ड ने Singapore की Uniqube Global Managed Services PTE. Ltd. से स्ट्रटेजिक निवेश का प्रस्ताव मंजूर किया है। यह निवेश ₹2 प्रति शेयर के रेट पर होगा, जो मौजूदा प्राइस से लगभग 100% ज्यादा है। यानी निवेशक को डबल वैल्यू पर हिस्सेदारी मिलेगी।

कंपनी ने बताया कि यह डील प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, QIP (Qualified Institutional Placement) या राइट्स इश्यू जैसे ऑप्शन के जरिए की जा सकती है। इस प्रक्रिया में SEBI और FEMA के सभी नियमों का पालन किया जाएगा।

Uniqube Global से मिलने वाला निवेश कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी को मजबूती देगा। इससे शेयरहोल्डिंग स्ट्रक्चर और पारदर्शिता भी बेहतर होगी। कंपनी ने इसे लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

कंपनी को इससे पहले Uniqube Global की ओर से Letter of Intent भी मिला था, जिसमें 12% हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जताई गई थी। अब इस प्रस्ताव को बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है।

इस डील से पहले भी चार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने मिलकर कंपनी में 16.08% हिस्सेदारी खरीदी थी। इनमें Minerva Venture Fund, Nautilus Private Capital Ltd, Al Maha Investment Fund ONYX Strategy और Nova Global Opportunities Fund शामिल हैं। हर एक ने करीब 4.02% स्टेक लिया।

IFL Enterprises के शेयर ने पिछले कुछ समय में कई रंग दिखाए हैं। एक महीने में शेयर 12% टूटा, लेकिन तीन महीने में 48% चढ़ गया। छह महीने में 16% बढ़ा है और इस साल की शुरुआत से अब तक 5% का रिटर्न दिया है। हालांकि दो साल में शेयर ने 88% गंवाया, लेकिन पांच साल में 421% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।